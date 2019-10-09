Нидерландский парламент одобрил расследование роли Украины в гибели MH17

С соответствующей инициативой выступил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Нидерландский парламент одобрил требование к правительству страны выяснить роль Украины в катастрофе малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года в Донбассе.

Об этом говорится на сайте парламента.

С соответствующей инициативой выступил 1 октября депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, депутаты единогласно проголосовали за это предложение.

Реклама

"Дальнейшее расследование того факта, что воздушное пространство над Украиной не было закрыто, единогласно одобрено", – написал он в Twitter.

По сообщению NL Times, ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявлял, что не видит оснований для расследования, но не стал возражать против его проведения. Он также предупредил о сложностях при таком расследовании, поскольку потребуется сотрудничество с Россией. "Речь идет также об их воздушном пространстве", – отмечал тогда министр.

В тренде СМИ рассказали, как Китай выдавливает Россию из Средней Азии

Ранее сообщалось, что государственная прокуратура Нидерландов обратилась к Украине с просьбой предотвратить передачу в Россию нового подозреваемого в расследовании дела MH17 – Владимира Цемаха.

Новости "Сегодня" также сообщали, что СБУ установила 150 человек, причастных к катастрофе MH17 на Донбассе. Украина передала огромный массив доказательств международной следственной группе о причастных к сбиванию самолета.

Ранее Объединенная следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек– российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама