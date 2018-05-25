Нидерланды хотят отдельного суда над Россией за катастрофу MH17

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в трагедии MH17 и теперь намерены судить ее как страну отдельно от лиц, которые причастны к сбиванию самолета и фигурируют в данном уголовном производстве. Об этом говорится в заявлении нидерландского правительства.

Нидерланды и Австралия намерены через международный суд добиться ответственности России за уничтожение самолета с людьми.

"Обе страны обвиняют Россию в сбитии самолета рейса MH17.Привлечение страны к ответственности является сложным правовым процессом, существует несколько способов, чтобы это сделать. Нидерланды и Австралия сегодня обратились к России вступить в переговоры, направленные на нахождение решения, которое бы позволило обеспечить справедливость в связи с огромными страданиями и ущербом, причиненным сбитием MH17. Вероятным следующим шагом является представление дела в международный суд или организацию для вынесения ими приговора", – говорится в заявлении.

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В то же время голландцы отмечают, что суд над Россией может состоятся отдельно от уголовного расследования в лиц (российских военных и боевиков), который причастны к сбиванию малазийского самолета.

"Привлечение России к ответственности за ее участие в сбитии самолета MH17 на основе международного права является порядком действий, которые будут осуществляться отдельно от уголовного расследования и любого преследования и суда над виновными в совершении сбития рейса MH17", – указывают в правительстве Нидерландов.

Нидерландская прокуратура примет решение об определении лиц в качестве подозреваемых.

Подчеркивается, что государственная ответственность наступает тогда, когда государства нарушают положения международного права. В частности, в этой связи страна может потом нести ответственность за нарушение одного или нескольких из этих положений.

Как сообщалось, Украина намерена присоединиться к Нидерландам и Австралии в процессе над Россией по MH17. Президент Петр Порошенко поручил МИДу безотлагательно внести предложения о возможности присоединения Киева к инициированному процессу.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев российских военнослужащих одной из бригад России на той ракете от "Бука", которая сбила малазийский Boeing.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбитию MH17.

В свою очередь Путин назвал условие, при котором Россия признает выводы следствия по крушению MH17. Хозяин Кремля настаивает, чтобы Москва принимала участие в расследовании.