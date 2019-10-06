Нидерланды не будут использовать название Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия страны Голландия. Вместо этого в рамках обновления своего глобального имиджа будет использоваться только нынешнее название — Нидерланды, передает The Gardian.
Так, по информации издания, национальный ребрендинг должен вступить в силу в конце этого года.
В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.
Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.
Напомним, бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией. Договор, неофициально известный как Преспенский – по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений вступили в силу еще 12 февраля.
Кроме этого, ранее Верховная Рада приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской областях, а также на Прикарпатье. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле (в Украине уже существуют четыре Гуляйполя – в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях.)
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