Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

Нидерланды не будут использовать название Голландия

6 октября, 11:31

Нововведение вступит в силу в конце этого года

Фото: архив

Фото: архив

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия страны Голландия. Вместо этого в рамках обновления своего глобального имиджа будет использоваться только нынешнее название — Нидерланды, передает The Gardian.

Так, по информации издания, национальный ребрендинг должен вступить в силу в конце этого года.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Реклама

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.

В тренде
Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин

Напомним, бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией. Договор, неофициально известный как Преспенский – по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений вступили в силу еще 12 февраля.

Кроме этого, ранее Верховная Рада приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской областях, а также на Прикарпатье. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле (в Украине уже существуют четыре Гуляйполя – в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях.)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Нидерланды название голландия ребрендинг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительнымЕвросоюз
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работу
Вторая по величине авиакомпания Франции обанкротилась и прекратила работуЕвросоюз
В Великобритании прокомментировали согласование
В Великобритании прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"Политика
В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробности
В Германии случилось ДТП из-за зебры: подробностиЕвросоюз
В Британии обвинили Россию в начале нового вида войны
В Британии обвинили Россию в начале нового вида войныЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...