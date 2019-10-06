Нидерланды не будут использовать название Голландия

Нововведение вступит в силу в конце этого года

Фото: архив

Правительство Нидерландов решило отказаться от использования названия страны Голландия. Вместо этого в рамках обновления своего глобального имиджа будет использоваться только нынешнее название — Нидерланды, передает The Gardian.

Так, по информации издания, национальный ребрендинг должен вступить в силу в конце этого года.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Реклама

Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

Напомним, бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией. Договор, неофициально известный как Преспенский – по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений вступили в силу еще 12 февраля.

Кроме этого, ранее Верховная Рада приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской областях, а также на Прикарпатье. Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле (в Украине уже существуют четыре Гуляйполя – в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях.)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама