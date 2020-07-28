Українська
$ 27,76
32,6
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Нидерланды не собираются признавать аннексию Крыма Россией: будут продолжать давление на РФ

28 июля, 03:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Они считают аннексию Крыма нарушением международного права

Посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол заявил, что Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давление на РФ, ведь считают аннексию нарушением международного права.

Реклама

Об этом информирует пресс-служба посольства на странице в Facebook.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают ее нарушением международного права. Будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушения не прекратятся и Минские договоренности не будут полностью выполнены", – заметил де Мол.

"Благодаря нашему правозащитному фонду мы поддерживаем адвокатов, гражданских активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы продолжим оказывать международное давление на Россию, согласно нашей политике", – резюмировал он.

Реклама

Напомним, что ранее кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Первый раз она не смогла конструктивно объяснить свою позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией журналистам. Она считает, что юридически Крым украинский, фактически – российский.

В тренде
Волкер предрек очевидный финал выборов в Беларуси

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Нидерланды Крым санкции аннексия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину России
Трагедия MH17: прокурор в Нидерландах отказалась доказывать вину РоссииЕвросоюз
"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина
В ЕС отреагировали на новое перемирие на Донбассе и обратились к России
В ЕС отреагировали на новое перемирие на Донбассе и обратились к РоссииПолитика
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19
Целых шесть типов: ученые сделали сенсационное открытие о COVID-19Другие страны
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8
В Сенате США представили резолюцию против возвращения России в G8США

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять