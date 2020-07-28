Нидерланды не собираются признавать аннексию Крыма Россией: будут продолжать давление на РФ

Посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол заявил, что Нидерланды не признают Крым российским и продолжат давление на РФ, ведь считают аннексию нарушением международного права.

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Об этом информирует пресс-служба посольства на странице в Facebook.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают ее нарушением международного права. Будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушения не прекратятся и Минские договоренности не будут полностью выполнены", – заметил де Мол.

"Благодаря нашему правозащитному фонду мы поддерживаем адвокатов, гражданских активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы продолжим оказывать международное давление на Россию, согласно нашей политике", – резюмировал он.

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Напомним, что ранее кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки ответила на вопрос, чей Крым. Первый раз она не смогла конструктивно объяснить свою позицию в отношении незаконной аннексии Крыма Россией журналистам. Она считает, что юридически Крым украинский, фактически – российский.

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