Нидерланды обвинили Малайзию в путанице вокруг расследования катастрофы МН17

По мнению Марка Рютте, родственники жертв трагедии разочарованы заявлениями малайзийского премьера

Фото: AFP

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что высказывания его малайзийского коллеги Махатхира Мохамада по поводу невиновности РФ в крушении рейса МН-17 на Донбассе создают путаницу в расследовании трагедии.

Рютте перед саммитом руководителей ЕС в Брюсселе уточнил, что постарается прояснить ситуацию напрямую с малайзийским правительством, сообщает "Голос Америки". При этом он также отметил, что сожалеет о том, что заявления Мохамада могут огорчить родственников жертв сбитого самолета.

"Я могу предположить, что родственники наверное очень разочарованы, и также это сеет путаницу", - сказал он.

Отметим, что Мохамад согласился с отчетом о расследовании в Нидерландах, но только до того момента, где указано, что самолет был сбит ракетой, произведенной в России.

"Я не думаю, что такая дисциплинированная сторона ответственна за запуск ракеты. Вам нужны веские доказательства, чтобы обвинить Россию", – заявил ранее премьер Малайзии.

Однако малайзийский прокурор Мохамад Ганафиа бин Закария сообщил, что поддержал выводы Совместной следственной группы.

Вместе с тем также сообщалось, что правительство Нидерландов намерено получить разъяснения от Малайзии после заявлений малайзийского премьера Махатхира Мохамада.

Как уже сообщалось, расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Председатель центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулсен в сою очередь также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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