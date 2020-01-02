Нидерланды официально отказались от названия Голландия

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания должны использовать только название "Нидерланды"

/ Фото: Pixabay

В Нидерландах официально прекратили использование слова Голландия для названия государства. Об этом сообщает NOS.

Так, с 1 января компании, власти, вузы и печатные издания должны использовать только название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отметил в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

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Национальная футбольная команда, которую часто называют за рубежом сборной Голландии, будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных мероприятиях.

Напомним, бывшая югославская республика Македония официально стала Северной Македонией. Договор, неофициально известный как Преспенский – по месту его подписания, а также изменения в Конституцию страны об изменении ее названия и закон о введении этих изменений, вступили в силу еще 12 февраля.

После распада Социалистической Федеративной республики Югославия Македония вошла в ООН под официальным названием Бывшая югославская республика Македония, несмотря на то, что в конституции страны название страны было указано как Республика Македония. Против такого названия выступала Греция, один из регионов которой также называется Македонией. При этом на греческих картах это государство называлось Скопией по названию его столицы Скопье.

Позиция Греции на протяжении многих лет препятствовала интеграции Македонии в ряд международных европейских структур.

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