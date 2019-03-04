Нидерланды отозвали своего посла в Иране

Ранее двое голландских дипломатов были высланы из Ирана

Фото: архив.

Нидерланды отозвали своего посла в Иране //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9b0/ba6/5c49b0ba6a61d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9b0/ba6/5c49b0ba6a61d.jpg 2019-03-04T15:19:00+02:00 Евросоюз Ранее двое голландских дипломатов были высланы из Ирана

Нидерланды приняли решение отозвать для консультаций своего посла в Иране после того, как иранские власти выслали из страны двух сотрудников нидерландского диппредставительства. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

По его словам, "двое голландских дипломатов были высланы из Ирана в Нидерланды в воскресенье, 3 марта".

"В связи с этим кабинет министров принял решение отозвать посла в Тегеране для консультаций", – сказал Блок.

Напомним, в прошлом году Турция и Нидерланды Турция приостановили дипломатические контакты на высоком уровне. Конфликт начался после ого, как нидерландские власти не разрешили двум турецким министрам – сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе – выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, живущими в Нидерландах.

Власти Нидерландов не разрешили Чавушоглу въехать в страну, а Фатиму Бетюль Сайян

Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в конституции Турции, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум по этому вопросу прошел 16 апреля 2018 года. Конфликт был исчерпан лишь осенью 2018 года.

Напомним, нидерландские спецслужбы при поддержке британских специалистов ранее в четверг заявили о разоблачении попытки российских хакеров получить доступ к данным ОЗХО, связанных с расследованием инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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