Нидерланды отреагировали на новые выдумки России о катастрофе МН17

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями в сторону Украины в сбитии над Донбассом летом 2014 года авиалайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 заявило, что доверяет результатам расследования в этом деле международной Совместной следственной группы, которые свидетельствуют о вине России.

Как говорится в заявлении правительства Нидерландов для Радио Свобода, там "приняли во внимание сообщения в связи с пресс-конференцией Министерства обороны России".

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"Нидерланды полностью доверяют выявленным JIT (английское сокращение названия Совместной следственной группы – ред.) фактам и сделанным выводам. Расследование JIT имеет самую высокую поддержку международного сообщества. Правительство твердо решило полностью сотрудничать с уголовным расследованием, которое ведут все причастные страны, согласно резолюции Совета безопасности ООН 2166", – говорится в заявлении.

Тем временем в России ее Генеральная прокуратура заявила, что уже передала 17 сентября представителю Нидерландов материалы о правовой помощи в деле о сбитии самолета рейса MH17.

Напомним, что 17 сентября Россия обнародовала очередной фейк, согласно которому ракета ЗРК Бук, которой сбили МН17, якобы принадлежала Украине, а международное расследование было "фальшивкой". В Минобороны РФ утверждают, что узнали об этом "на основании бортового номера ракеты".

Главы оборонных ведомств Украины и Великобритании уже назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.