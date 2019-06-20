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Нидерланды вновь призвали Россию к сотрудничеству в деле MH17

20 июня, 04:01

Посольство Нидерландов в Москве передало соответствующее обращение

Фото: AFP

Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17.

Об этом сообщает NOS.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство предпринимает такие шаги исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".

Он не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов уведомило о своих действиях Палату представителей.

Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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Тег Россия, Нидерланды, Донбасс, Боинг, MH17, Рютте, крушение Боинга

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