Нидерланды вновь призвали Россию к сотрудничеству в деле MH17
Посольство Нидерландов в Москве передало соответствующее обращение
Нидерланды предприняли дипломатические шаги в отношении России из-за ее нежелания сотрудничать по расследованию катастрофы рейса MH17.
Об этом сообщает NOS.
Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство предпринимает такие шаги исключительно по просьбе Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить роли политических мотивов: "Это не политический процесс".
Он не указал, о каких именно шагах идет речь. Правительство Нидерландов уведомило о своих действиях Палату представителей.
Прокуратура считает, что "российские власти адекватно не ответили на запросы о правовой помощи".
Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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