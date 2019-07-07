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Нидерланды запустили первую в мире плавучую ферму

7 июля, 03:05

Голландцы решили устроить пастбище для коров прямо на воде

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

Первую в мире плавучую ферму – коровник на воде – запустили в Нидерландах. Ее площадь составляет 900 квадратных метров, и этого места достаточно для жизни 32 животных.

Так, система опреснения морской воды обеспечивает коров питьем, а солнечные батареи дают электричество от энергии солнца. В частности, работают доильные аппараты и даже щетки для чистки животных.

По словам инженеров, создать такую ферму их заставила сама природа – почти половина земель в Нидерландах находится ниже уровня моря, и их постоянно затапливает, поэтому раньше угодья пришлось отвоевывать, создавая дамбы. Теперь нашли другой выход.

"Сейчас мы, так сказать, осваиваем новые земли. Просто они размещаются на воде, и теперь образуются новые пейзажи", – объяснил дизайнер фермы Петер Ван Вингерден.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 6527 о сельскохозяйственной кооперации, которым устраняются ограничения и предлагаются дополнительные возможности для развития сельскохозяйственных кооперативов.

Кроме того, эксперт в комментарии "Сегодня" подчеркивала необходимость создания условий для переработки молока самими фермерами, как это делают аграрии в США и ЕС на кооперативных заводах. 

Также премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс является движущей силой украинской экономики, а также гарантом продовольственной безопасности мира:


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Тег технология, Нидерланды, ферма, коровы, голландия

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