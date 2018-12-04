Нидерланды затапливает быстрее, чем ожидалось

Вместе с глобальным изменением климата и повышением уровня океана это грозит не только более частыми наводнениями, но и разрушением фундаментов зданий

Территория Нидерландов опускается под воду быстрее, чем ученые думали раньше. К такому выводу пришли исследователи из голландского Центра геодезии и гео-информатики (NCG).

Вместе с глобальным изменением климата и повышением уровня океана это грозит не только более частыми наводнениями, но и разрушением фундаментов зданий. Кроме того, увеличится объем выбросов парниковых газов из-за того, что в болотистых районах в почву проникает больше кислорода.

Сейчас за год происходят те изменения, которые должны были занимать несколько лет, согласно предыдущим оценкам. Например, город Гауда, родина одноименного сыра, опустился за год на 3 миллиметра, а некоторые его части – на 10 миллиметров. По предыдущим оценкам, эти изменения должны были занять до 8 лет. Скорость "погружения" территории Нидерландов увеличивается, и особенно на западе страны: это ученые отобразили на карте.

Пока что не существует единого и быстрого решения этой проблемы. Некоторые муниципалитеты в Нидерландах пробуют поддерживать почву с помощью натуральных и искусственных материалов, плотность которых меньше, чем у песка.

Нидерланды входят в пятерку стран ЕС, которые прикладывают больше всего усилий для борьбы с изменением климата.

Напомним, Евросоюз достигнет так называемого нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Объем этих выбросов уменьшится настолько, что они естественным образом будут полностью поглощаться, а не накапливаться в атмосфере. Об этом заявляется в стратегическом долгосрочном плане конкурентоспособной и климатически нейтральной экономики к 2050 году – "Чистая планета для всех", принятом Еврокомиссией.

Также мы писали, что в одном из старейших городов США запретили полиэтиленовые пакеты. Под ограничение попадут не только магазины или супермаркеты, но также заведения, продающие еду "на вынос".

Ранее соответствующий запрет был одобрен комитетом Европарламента по вопросам окружающей среды.