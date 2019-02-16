Никто до сих пор не знает, как Великобритания покинет ЕС – президент Румынии

Важно не только соглашение о Brexit, но и договоренности о будущих отношениях между блоком и бывшим ее членом

Фото: European People's Party/Flickr.

Никто до сих пор не знает, как Великобритания покинет ЕС – президент Румынии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f0/96a/5c67f096a2d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f0/96a/5c67f096a2d90.jpg 2019-02-16T13:16:00+02:00 Евросоюз Важно не только соглашение о Brexit, но и договоренности о будущих отношениях между блоком и бывшим ее членом

Президент Румынии Клаус Йоханнис признал, что за почти полтора месяца до Brexit ни у кого нет понимания того, как произойдет выход Британии из ЕС. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Люди спрашивают: будет ли упорядоченный выход (Великобритании с ЕС) с хорошими будущими отношениями, или хорошего соглашения о Brexit не будет? Сказать честно? Никто не имеет сейчас ответа, как в конце концов Великобритания выйдет из ЕС", – сказал Йоханнис.

"Мы достигли хорошего соглашения, я считаю, оно очень хорошее, мы его одобрили. Сейчас мы ждем принятия Британией", - сказал Йоганнис, отметив, что ситуация вокруг договоренностей вызывает в Британии бурные дискуссии.

"Время уходит. 29 марта – конечная дата. К тому времени у нас будет ответ", - отметил румынский президент.

Он подчеркнул, что важно не только соглашение о Brexit, но и договоренности о будущих отношениях между блоком и бывшим ее членом.

"Будущие отношения являются чрезвычайно важными. Сейчас речь идет не только о том, как состоится Brexit, но и о том, что мы хотим построить в последующие годы и десятилетия. Очевидно, что мы нужны друг другу", – подчеркнул Йоганнис.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй пообещала законодателям, что при отсутствии до конца февраля прогресса в переговорах с Евросоюзом по теме Brexit она позволит депутатам внести новые поправки в билль о выходе страны из состава ЕС. Она добавила при этом, что голосование по поправкам пройдет 27 февраля.

15 января британские депутаты отвергли 585-страничный текст соглашения с ЕС. После этого Мэй пошла на тот же шаг, о котором объявила во вторник: позволила депутатам сформулировать поправки к биллю о Brexit, частью которого является сделка с ЕС. В итоге проведенного голосования были утверждены две поправки. Самая важная из них потребовала от правительства изменить уже достигнутое с Евросоюзом соглашение таким образом, чтобы из него исчезло упоминание спорного механизма "бэкстоп".

"Бэкстоп" призван не допустить появления жесткой границы на острове Ирландия – то есть при отсутствии сделки с ЕС входящая в состав Великобритании Северная Ирландия продолжит оставаться частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Это вызывает резкое неприятие многих британских депутатов, которые заявляют, что при таком развитии ситуации Великобритания останется привязанной к ЕС и после Brexit. Это, утверждают они, идет вразрез с волей, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года.

Напомним, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

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