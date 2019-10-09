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"Нобелевка" по химии 2019: кому вручили и за что

9 октября, 12:50

Лауреаты Нобелевской премии по химии получили ее за разработку литий-ионных батарей

Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук объявил, что награда достанется ученым Джону Гуденоф, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино "за разработку литий-ионных батарей".

В Стокгольме, где ранее объявили нобелевских лауреатов по медицине и физике, назвали победителя в очередной номинации, на этот раз – в области химии.

Нобелевский комитет по химии Шведской королевской академии наук объявил, что награда достанется ученым Джону Гуденоф, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино "за разработку литий-ионных батарей".

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Об этом генеральный секретарь Королевской академии наук Швеции Йоран Ханссон сообщил на церемонии 9 октября.

На сегодняшний день литий-ионные аккумуляторы получили широкое распространение в сотовых телефонах, фотоаппаратах, ноутбуках, планшетах и прочей портативной электронике.

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"Своей работой лауреаты по химии этого года заложили основу для беспроводного и не нуждающегося в ископаемом топливе общества", – отмечают в Нобелевской академии.

Именно Уиттингем создал в 70-ых годах первый литий-ионный аккумулятор, а позже Гуденоф удвоил потенциал батарейки. В свою очередь, Акира Йошино исключил из аккумулятора чистый литий, использовав более безопасные ионы лития, что сделало аккумулятор применимым на практике.

Но "нобелевская неделя" в шведской столице продолжается. 10 октября объявят победителей в области литературы, а на следующий день станет известно имя лауреата Премии мира, на которую также был номинирован освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов. Обладателя "экономического Нобеля" назовут 14 октября.

Напомним, что в прошлом году Нобелевская премия по химии досталась британскому биохимику сэру Грэгори Уинтеру, а также его американским коллегам Фрэнсис Арнольд и Джорджу Смиту за исследование направленной эволюции ферментов.

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Источник: Сегодня

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