Нобелевская премия по литературе: объявлены лауреаты 2018 и 2019 годов

Полячка с украинскими корнями и австриец признаны лучшими авторами прошлого и этого годов

В продолжение "нобелевской недели" в столице Швеции, где уже огласили нобелевских лауреатов в трех номинациях, назвали получателей награды в области литературы.

Из-за скандала вокруг домогательств со стороны одного из членов Шведской академии, которая выбирает достойных премии, в 2018 году нобелевского лауреата по литературе не объявляли вовсе. Поэтому в этом году объявили сразу двух лауреатов.

Таким образом, Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польский автор Ольга Токарчук, а "литературный Нобель 2019" достался австрийцу Петеру Хандке. Их имена 10 октября объявил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм.

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"Ольга Токарчук, удостоенная Нобелевской премии по литературе 2018, не рассматривает реальность как нечто стабильное и вечное. Ее романы строятся на культурных противоположностях: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против чужбины", – сообщали в Нобелевском комитете.

Как отмечается, главным достижением Токарчук на сегодняшний день является опубликованный в 2014 году исторический роман ("Книги Иакова"). Любопытно, что писательница имеет украинские корни – она родилась в польском Сулехуве в семье выходцев из Украины.

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"Своеобразное искусство награжденного Нобелевской премией по литературе 2019 Петра Хандке заключено в исключительном внимании к пейзажу и материальной составляющей мира, что сделало кино и живопись его главными источниками вдохновения", – объяснил Мальм выбор академии.

Шведская академия охарактеризовала Хандке как одного из самых влиятельных европейских писателей после Второй мировой войны.

Любопытно, что Альфред Нобель, именем которого и названа всемирно известная премия, завещал присуждать ее автору "лучшего литературного произведения идеалистической направленности". Что же он имел в виду, до сих пор является предметом споров.

Тем временем, "нобелевская неделя" в шведской столице продолжается. 11 октября станет известно имя лауреата Премии мира, на которую также был номинирован освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов, а 14 октября назовут обладателя "экономического Нобеля".

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