Нобелевская премия в этом году пройдет необычно: появились детали

Правление Нобелевского фонда приняло окончательное решение насчет вручения прошлогодней премии по литературе

Фото: AFP

Нобелевская премия в этом году пройдет необычно: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e5c/c76/5c7e5cc76a52d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e5c/c76/5c7e5cc76a52d.jpg 2019-03-05T13:34:52+02:00 Евросоюз Правление Нобелевского фонда приняло окончательное решение насчет вручения прошлогодней премии по литературе

Нобелевская премия в этом году станет уникальной, так как на ней назовут победителей по литературе сразу за два года – за 2018 и 2019-ый, сообщил постоянный секретарь Шведской королевской академии наук Андерс Ульссон.

"В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись", — заявил он в интервью газете Dagens Nyheter.

Не став вдаваться в подробности, Ульссон добавил, что такое соглашение было заключено на встрече с правлением Нобелевского фонда.

Премий по традиции вручат 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля.

Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали на фоне секс-скандала вокруг фотографа и режиссера Жан-Клода Арно, которого 18 женщин обвинили в домогательствах. Он и его супруга-поэтессы Катарина Фростенсон являются членами академии.

Кроме того, оказалось, что некоторые академики, включая Арно, разглашали имя будущего лауреата до официального объявления.

Скандал привел к отставке ряда "академиков", включая Фростенсон, и постоянного секретаря Сары Даниус.

В то же время, в 2018 году состоялась впервые церемония вручения "альтернативного Нобеля" по литературе. Премию получила французская писательница гваделупского происхождения Мариз Конде за за роман "Я, Титуба: Салемские ведьма".

Как уже сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за содействие ядерному разоружению Корейского полуострова.

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