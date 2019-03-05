Нобелевская премия в этом году пройдет необычно: появились детали
Правление Нобелевского фонда приняло окончательное решение насчет вручения прошлогодней премии по литературе
Нобелевская премия в этом году станет уникальной, так как на ней назовут победителей по литературе сразу за два года – за 2018 и 2019-ый, сообщил постоянный секретарь Шведской королевской академии наук Андерс Ульссон.
"В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись", — заявил он в интервью газете Dagens Nyheter.
Не став вдаваться в подробности, Ульссон добавил, что такое соглашение было заключено на встрече с правлением Нобелевского фонда.
Премий по традиции вручат 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля.
Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали на фоне секс-скандала вокруг фотографа и режиссера Жан-Клода Арно, которого 18 женщин обвинили в домогательствах. Он и его супруга-поэтессы Катарина Фростенсон являются членами академии.
Кроме того, оказалось, что некоторые академики, включая Арно, разглашали имя будущего лауреата до официального объявления.
Скандал привел к отставке ряда "академиков", включая Фростенсон, и постоянного секретаря Сары Даниус.
В то же время, в 2018 году состоялась впервые церемония вручения "альтернативного Нобеля" по литературе. Премию получила французская писательница гваделупского происхождения Мариз Конде за за роман "Я, Титуба: Салемские ведьма".
Как уже сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за содействие ядерному разоружению Корейского полуострова.
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