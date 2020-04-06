Ночь алкоголя и эротики: во Франции мужчина "самоизолировался" в супермаркете

Бездомный поляк заперся от эпидемии в магазине и всю ночь пьянствовал

Во Франции, где ранее от коронавируса скончался гражданин Украины, задержали иностранца, который решил провести карантин в довольно необычных условиях – забаррикадировавшись в местном гипермаркете "Ашан".

Как сообщает портал France 3 Nouvelle-Aquitaine, инцидент произошел 5 марта в расположенном на юго-западе страны городе По.

Задержанным оказался бездомный гражданин Польши. Он всю ночь провел в магазине за распитием спиртных напитков и просмотром порнографии.

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Утром работники магазина обнаружили его среди бутылок из-под виски и шампанского, после чего вызвали полицию и медиков.

Но на этом приключения пьяницы не закончились – по пути в больницу, когда его оставили одного в карете скорой помощи, будучи все еще пьяным, мужчина оторвал провода от аппарата для мониторинга сердечной деятельности. Нанесенный им ущерб оценили в 15 тысяч евро.

В связи с этим ему грозит лишение свободы.

Напомним, 6 апреля стало известно о том, что во Франции от осложнений, вызванных новым коронавирусом, умерли уже не менее 8078 человек. Всего инфекцию обнаружили у 70 478 человек, из которых 16 183 уже выздоровели.

В числе жертв оказался и бывший член правительства – от этой инфекции скончался 75-летний экс-министр по вопросам реализации плана восстановления Патрик Деведжян.

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