Ночь храмов в Праге: как проходит марафон веры разных конфессий

Раз в год Прага объединяет вокруг себя, помимо туристов из всех уголков земного шара, людей разных вероисповеданий и религиозных взглядов. Именно здесь проходит событие под названием Ночь храмов. В это время каждый желающий с лампадкой в руке может обойти храмы Праги самых разных конфессий, и в каждом из них вам с удовольствием расскажут и о Боге, и об истории, покажут святыни и реликвии. Азарт мероприятию придают печати, которые ставят на специальные открытки. Некоторые даже соревнуются — у кого больше печатей. "Сегодня" тоже приняла участие.

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О традиции

"Традиция Ночи храмов возникла в Германии недавно — в 2001 году для привлечения молодых людей, в церкви, — поведал нам отец Василий Сливоцкий, настоятель грекокатолического Кафедрального собора Св. Климента. — Чтобы показать, что, помимо веры, храм — это еще и культура, история и даже искусство. В Чехию эта традиция перебралась в 2007 году и получила свое развитие в большей степени, чем у родоначальников. Сегодня в Ночи храмов участвуют более 300 пражских церквей разных конфессий. А в Чехии в целом — около 1500 церквей. Каждых собор имеет свою уникальную историю и легенды. Возможно, они не всегда правдивые, но очень красивые. Суть праздника в том, что все храмы открыты практически всю ночь. И люди могут, помимо визуального осмотра, узнать историю храма, его изюминку, чем он отличается от остальных. Приложиться к святыням".

Дух Праги. Тени святых

Собор Св. Томаша

Старт ночного марафона был дан в соборе Св. Томаша, где удалось "заправиться топливом" — "черным" пивом, которое монахи производили и продавали прямо на территории комплекса, прилегающего к храму. Но одного бокала было достаточно, дабы дойти до конца дистанции. Хотя веселые монахи предлагали и вино, и крепкую "сливовицу" (местный самогон) собственного производства. Да и джазовый оркестр, играющий в одной из часовен, манил остаться. Начало было многообещающим…

В шлейфе лампадок, курсирующих по старинным улицам Праги, мы вышли и на украинский след. Зашли в православную церковь.

Собор Кирилла и Мефодия

"Православная церковь в Чехии появилась около 100 лет назад и также участвует в данном празднике, — рассказал нам Василий Черепко, священнослужитель православного кафедрального собора Св. Кирилла и Мефодия. — Ночь храмов — прекрасная традиция, которая указывает на мирное сосуществование в Чехии разных религий. У чехов очень глубокие корни веры, но эта вера загнана в далекие уголки их души и редко выставляется напоказ. А Ночь храмов помогает вспомнить об этих корнях.

Церкви участвуют в празднике исключительно по желанию, но мало кто отказывается. Ведь поток людей в эту ночь огромный. Только наш храм посещает до 5 тысяч человек в эту ночь. В церкви к этому мероприятию подготовлена целая программа. Помимо экскурсии с гидом, мы показываем церковную утварь, объясняем ход литургии. И, конечно же, всех поражает то, что во время богослужений хор поет без музыкального сопровождения, в отличие от католиков. Люди слушают православный хор с особым трепетом. Причем священник объясняет каждую строчку песнопения, чтобы невоцерковленным людям было все понятно. Также проводятся лекции о православных иконах, символике, роли православия в Европе и т. д."

Православный храм. Святых Кирилла и Мефодия

Собор Св. Климента

Следующим нашим духовным пристанищем стал собор Св. Климента.

"Наш собор сегодня — своеобразный центр для встречи украинцев, — уверен отец Василий Сливоцкий, настоятель собора, магистральный капеллан ордена Мальтийских рыцарей. — Но к нам ходят и русские, и чехи, и словаки. Мы рады всем, кого Господь привел сюда. Помимо исповедей и молитв, люди тут получают и советы, делятся предложениями о работе, жилье и т. д. При храме есть даже доска объявлений, где многие найдут разнообразную помощь. Исторически наш храм довольно необычен. До 1931 года, когда половина населения Праги говорила по-немецки, собор Святого Климента был для богословов и прихожан, говорящих на чешском языке. В этом же здании была и церковь для семинаристов, говорящих по-немецки. После 1931 года тогдашний архиепископ Кордач подарил наш храм грекокатоликам, а соседний — католикам. С тех пор храмы дружно сосуществуют. Более того! У нас служится западный обряд православия, в котором есть элементы и католической, и православной литургии. Мы вообще очень дружны, при обряде рукоположения нового епископа Пражского обязательно присутствуют представители православных храмов. Также наш собор уникален тем, что здесь хранится полное собрание трудов Матиаша Брауна — архитектора, построившего знаменитый Карлов мост. Мост находится в 100 метрах от нас! Матиаш Браун особенно любил наш храм, часто здесь исповедовался. В Ночь храмов у нас особенно многолюдно. Время летит незаметно. Я общаюсь с огромным количеством прихожан и туристов. В среднем в эту ночь к нам приходят до 10 тысяч человек! Как-то в одну из "ночей" мне довелось исповедовать маленького мальчика. Я обратился к нему с вопросом: "Что у тебя на сердце?". Тот поразил меня ответом: "Душа!".

Монастырь Св. Бенедикта

Именно здесь мы случайно встретили почетного архиепископа Пражского, митрополита Чешских и Словацких земель автокефальной православной церкви, отца Кристофера.

"Видимо, Сам Бог свел меня, организатора последнего Чешского монастыря, с вами на территории первого монастыря, — с улыбкой принял нас архиепископ Кристофер. — Этот мужской монастырь основан в X веке (903 г.) святым Бенедиктом, который до раскола церкви был православным. С тех пор, с перерывами на коммунистические времена в Чехии, монастырь действующий. Мало того, здесь была основана первая пивоварня. Монахи сегодня, как и тысячу лет назад, варят пиво, названное в честь создателя их обители. Святой Бенедикт известен тем, что разработал первый свод правил для монахов. Основное из которых было: Ora et labora ("Молись и трудись"). В XI веке в этом монастыре принял монашество св. Прокопий, который известен как распространитель Священного Писания. Святой Прокопий общался с Кириллом и Мефодием, жившими в то время в Моравии (одна из областей Чехии). Он с группой монахов, знавших старославянский язык, ушел в лес, где основал свой монастырь. Обитель его была известна тем, что именно в ней монахи занимались переводами Евангелия с греческого на старославянский. Они очень тесно сотрудничали с монахами Киево-Печерской лавры, через которых и передавали Писание для распространения на территории Киевской Руси. В Праге очень трепетное отношение к храмам, в том числе как архитектурному искусству. Но при этом закон для них незыблем. Как-то мне довелось строить православный храм в городе. И уже при сдаче объекта оказалось, что наши купола на несколько метров выше, чем положено, и этим нарушают общую архитектуру города. Поначалу вообще пришел указ его снести, но благо, нам удалось договориться, уплатив штраф. В 2011 году с Божьей помощью нам удалось основать новый монастырь на территории Чехии в городе Тахов. Как-то довелось мне крестить десятилетнего парня Косму из Праги, несмотря на то, что его родители были атеистами. С годами он принял монашество в одном из монастырей Черногории, так как в Чехии православных монастырей на тот момент еще не было. Вернувшись в Чехию, он загорелся желанием создать монастырь и обратился с этим желанием ко мне. Вдвоем мы привели в порядок небольшой молитвенный дом и колоколенку при нем. Сегодня здесь живут духовной жизнью четыре монаха. Младшему — 35, а старшему 55 лет. Двое пишут иконы".

От обилия информации и разнообразия храмов ночь кажется бесконечной. Кроме прочего, включается азарт — добыть как можно больше печатей. Поразительно, но нам удалось обойти несколько десятков церквей, костелов, синагог… Выделим самые яркие из них.

Монастырь. Здесь варят пиво святого Бенедикта

Собор Святого Вита

Это самый величественный храм Чехии. Наравне с Карловым мостом он является символом Праги. Строительство этого шедевра архитектуры длилось около шести веков. Ассоциируется он с самым почитаемым римским императорам и королем Чехии — Карлом IV. Этот правитель создал Прагу и сделал ее центром Европы.

Мало кто знает, что он был очень набожным и собирал мощи святых угодников Божьих. В числе прочих в соборе Св. Вита хранится череп апостола Луки. Здесь же покоятся мощи и самого св. Вита — ходатая всех бедных и немощных. Святой Вит, будучи еще маленьким мальчиком, принял христианство. Во времена преследования христиан был убит римскими императорами Диоклетианом и Максимианом в 303 г. Существует поверье, что, танцуя вокруг статуи этого святого в день почитания его имени (15 июня), люди обретают здоровье. Правда, в XVI веке для части населения эти танцы стали манией, их начали путать с нервным заболеванием "хореей" (второе название "пляска святого Вита").

Самый величественный. Вид на собор Св. Вита

Тынский храм

Храм Девы Марии был построен на месте средневекового базара и предназначался для молитв торговцев и купцов. О каких суммах прибыли они просили Всевышнего, мы можем только догадываться.

Одна башня собора символизирует Еву, а вторая, на метр выше, — Адама. Этот храм очень любил национальный герой чешского народа Ян Гус. Помимо прочих знаменитостей, здесь покоятся мощи Тихо Браге — одного из первых астрономов.обитель Св. Анешки

Одно из величественных зданий Праги, которое великолепно как днем, так и ночью — монастырь Св. Анешки. Чехи очень почитают эту святую — младшую дочь короля Чехии Отакара I. Она все детство провела в монастырях. Когда она выросла, к ней сватался сам император Фридрих II. Но принцесса решительно отказала и заявила о намерении посвятить жизнь Богу.

После смерти отца, при поддержке своей семьи, она приняла обет и стала аббатисой основанного ею монастыря. Умерла Анешка в 1282 году. Останки ее до сих пор не найдены, тогда как монастырь стал усыпальницей всего ее рода. У чехов есть поверье: когда будет найдено место погребения Анешки, вся Чехия и каждый ее гражданин будут жить в полном достатке и благополучии.

Здание действительно очень красиво. И как снаружи, так и внутри окутано тайнами. Это место очень любят художники.

Тынский храм. Башни символизируют Адама и Еву

Костел Св. Якуба

В самом центре Праги на Староместской площади в праздник особенно красив костел Святого Якуба. Храм встречает богатым убранством, блеском обрамленных золотом икон и изваяний святых. Но уже на пороге становится жутковато — справа от входа над иконой святой Марии с Младенцем с потолка свисает засушенная человеческая кисть. Как оказалось, давным-давно один из бездомных прихожан после окончания вечерней литургии спрятался под скамейками храма, чтобы остаться тут на ночь. И когда, закрыв ворота костела, все ушли, он подошел к алтарю и потянулся к драгоценностям, обрамлявшим иконостас. Вмиг его рука отпала. С тех пор "сохнет" под потолком храма, в назидание, что у воров руки "отсохнут".

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Собор Святого Духа

Протестантский храм не запомнился ни богатством убранства, ни какими-либо интересными легендами. Но это единственное место, в котором угощали горячим чаем, кофе и лимонадом с печеньками! Что было очень кстати.

Храм Святого Духа. Здесь очень хлебосольны