Ночной взрыв в Швеции: стали известны подробности

Полиция считает, что случившееся в Норрчепинге никак не связано с терроризмом

Фото: Flickr

У полиции Швеции нет повода полагать, что взрыв, прогремевший в одном из жилых домов в городе Норрчепинг в ночь на 14 апреля, имел террористическую подоплеку, сообщили местные правоохранители.

"Мы получили много звонков от людей, которые услышали взрыв и можем сделать вывод, что что-то взорвалось внутри складского помещения", – цитирует представителя местной полиции издание Aftonbladet.

Несмотря на то, что около 10 часов утра на место событий прибыли взрывотехники, на данный момент установить источник либо причастных взрыва не удалось.

Известно лишь, что это случилось на складском помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, где также находятся парикмахерская и ювелирный магазин.

По предварительной информации, хотя взрывом вынесло окна в нескольких окнах в доме, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, прошлым летом по Швеции прокатилась волна поджогов, в ходе которой неизвестные молодые люди в масках сожгли десятки автомобилей.

Мы также писали о взрыве в пригороде Стокгольма ранее в этом году, в результате которого погиб один человек.

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