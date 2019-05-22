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Норвежская "женщина-лошадка" покорила Сеть

22 мая, 05:50

Необычное хобби Айлы Кирстин прославило ее в интернет-среде


Девушка Айла Кирстин из Норвегии покорила сеть своими необычным хобби – она бегает и прыгает на четвереньках, галопируя как лошадь и искусно преодолевая барьеры.

Чтобы похвастаться своими необычными умениями, норвежка завела в соцсети аккаунт под названием "Допрыгнуть до звезд".

На своих видеороликах Айла, которую пользователи называют "Женщина-лошадь" (Pferdemädchen), достаточно быстро и грациозно бегает. Впрочем, признается, что такие пробежки являются результатом долгих и изнурительных тренировок.

Необычное хобби Кирстен оставлять не собирается и планирует совершенствовать конские навыки.

Впрочем, не только она прославилась в Норвегии – прошлой осенью соцсети покорила школьница по имени Эмма Эллингсен, которой прочили перспективное будущее в фешн-индустрии. Однако на деле она оказалась трансгендером.

Мы также писали о необычном хобби американского подростка, который прославился, благодаря вязанию крючком. За шесть лет, что он увлекается этим, казалось бы, не мужским делом, 11-летний Джона Ларсон сплел сотни шарфов, пледов и ковриков и даже начал учить других.

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Тег Норвегия, хобби, бег, девушка, лошадь, популярность

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