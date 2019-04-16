Нотр-Дам глазами украинцев: вспоминаем Собор до пожара
Граждане Украины разделили скорбь французов, на глазах которых 700 лет истории обратились в прах
Пользователи соцсетей продолжают делиться в интернете соболезнованиями и делят скорбь французского народа, который в это время наблюдает, как сгорает один из символов Парижа – Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери.
Несмотря на множество километров, которые отделяют их от французской столицы, украинские граждане делятся своими воспоминаниями в виде снимков на фоне этого произведения готического искусства в более спокойные для здания времена.
Нотр-Дам де Пари веками считался самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор доставили одну из самых почитаемых христианами реликвий – терновый венец Христа.
Напомним, что пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.
Сайт "Сегодня" предлагает своим читателям присоединиться к этой идее и тоже поделиться своими фотографиями с Собором Парижской Богоматери в комментариях к статье.
Кроме того, "Сегодня" продолжает отслеживать события вокруг пожара в Нотр-Даме. Более подробно ознакомиться с подробностями случившегося вы можете в статье на нашем сайте.
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