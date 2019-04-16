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Нотр-Дам глазами украинцев: вспоминаем Собор до пожара

Сегодня, 00:24

Граждане Украины разделили скорбь французов, на глазах которых 700 лет истории обратились в прах

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier.

Пользователи соцсетей продолжают делиться в интернете соболезнованиями и делят скорбь французского народа, который в это время наблюдает, как сгорает один из символов Парижа – Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери.

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Несмотря на множество километров, которые отделяют их от французской столицы, украинские граждане делятся своими воспоминаниями в виде снимков на фоне этого произведения готического искусства в более спокойные для здания времена.

Нотр-Дам де Пари веками считался самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор доставили одну из самых почитаемых христианами реликвий – терновый венец Христа.

Напомним, что пожар в Cоборе Парижской Богоматери возник около 18:50 по местному времени (19:50 по Киеву). По данным СМИ, в результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.


Сайт "Сегодня" предлагает своим читателям присоединиться к этой идее и тоже поделиться своими фотографиями с Собором Парижской Богоматери в комментариях к статье. 

Кроме того, "Сегодня" продолжает отслеживать события вокруг пожара в Нотр-Даме. Более подробно ознакомиться с подробностями случившегося вы можете в статье на нашем сайте.

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Тег Франция, пожар, Париж, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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