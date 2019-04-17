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Нотр-Дам закрывается из-за пожара: известен срок

Сегодня, 16:23

На время реставрации поврежденного интерьера и купола собор не будет принимать посетителей

Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier.

Из-за масштабного пожара, который произошел в Нотр-Дам де Пари 15 апреля, собор может закрыться на ближайшие шесть лет.

Об этом, как пишет Associated Press, на встрече с французскими бизнесменами 17 апреля заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.

По его словам, в результате пожара "часть собора была очень повреждена", говорит он, не уточняя, о какой именно части идет речь.

В то же время, настоятель сгоревшего собора не смог озвучить судьбу 67 сотрудников Нотр-Дама на время реконструкции.

Стоит отметить, что Собор Парижской Богоматери является одной из главных достопримечательностей французской столицы. Каждый год его посещают 13-14 млн туристов.

Напомним, что ранее французский президент Эммануэль Макрон считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор и призывает завершить работы по реконструкции в течение пяти лет.

Кроме того, как мы уже писали, по оценке французского архитектора Жан-Мишеля Вильмота реконструкция Нотр-Дама обойдется французским властям в миллиард евро. Кроме того, эксперт допускает, что мастера могут уложиться в озвученный Макроном план, но для этого необходимо правильно разработать технологию реставрации.

Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег Франция, пожар, Париж, реконструкиция, реставрация, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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