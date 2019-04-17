Нотр-Дам закрывается из-за пожара: известен срок
На время реставрации поврежденного интерьера и купола собор не будет принимать посетителей
Из-за масштабного пожара, который произошел в Нотр-Дам де Пари 15 апреля, собор может закрыться на ближайшие шесть лет.
Об этом, как пишет Associated Press, на встрече с французскими бизнесменами 17 апреля заявил настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове.
По его словам, в результате пожара "часть собора была очень повреждена", говорит он, не уточняя, о какой именно части идет речь.
В то же время, настоятель сгоревшего собора не смог озвучить судьбу 67 сотрудников Нотр-Дама на время реконструкции.
Стоит отметить, что Собор Парижской Богоматери является одной из главных достопримечательностей французской столицы. Каждый год его посещают 13-14 млн туристов.
Напомним, что ранее французский президент Эммануэль Макрон считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор и призывает завершить работы по реконструкции в течение пяти лет.
Кроме того, как мы уже писали, по оценке французского архитектора Жан-Мишеля Вильмота реконструкция Нотр-Дама обойдется французским властям в миллиард евро. Кроме того, эксперт допускает, что мастера могут уложиться в озвученный Макроном план, но для этого необходимо правильно разработать технологию реставрации.
Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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