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Новая атака: неизвестный напал с ножом на людей в Гааге

29 ноября, 22:10

Полицейские пока не задержали нападавшего

/ Фото: twitter.com/BNONews

Не менее трех человек пострадало в результате нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги.

Об этом сообщил портал AD.

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Полицейские пока не задержали нападавшего. В центр города стянуты большие силы, в том числе вертолет. Согласно показаниям свидетелей, подозреваемому на вид 45-50, лет он одет в серый спортивный костюм и черный шарф.

Нападение произошло на торговой улице Гроте Марктстраат.

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Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Напомним, что ранее в Лондоне на мосту произошел теракт. Полиция прибыла на место событий после поступления сообщений о нападении на людей с применением холодного оружия. Подозреваемый, которого задержали прохожие, был застрелен полицейскими. На поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

Напомним, в прошлом году 29-летний выходец из Судана Салих Хатер совершил теракт в центре Лондона – на автомобиле Ford Fiesta он врезался в ограждение у здания парламента Соединенного Королевства, перед этим сбив нескольких человек. Двое пострадавших были доставлены с травмами в больницы, третьему помощь была оказана на месте происшествия.

А в 2017 году в британском Манчестере произошел взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали не менее 22 человек и еще почти 120 пострадали. Ответственность за атаку на себя взяли боевики ИГИЛ.

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Источник: Интерфакс

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