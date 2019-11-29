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Новая формула оборонных расходов НАТО: Столтенберг раскрыл детали

29 ноября, 01:04

Теперь Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части от бюджета НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Союзники по НАТО согласовали новую формулу распределения оборонных расходов, которая предполагает увеличение расходов для Германии и сокращение для США, подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это правда, что мы согласовали новую формулу для распределения этих расходов. США будут платить меньше, Германия будет платить больше. Таким образом, теперь Германия и США будут вкладывать примерно одинаковые части, почти по 16% от бюджета НАТО", - сказал он в Париже в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в четверг канал CNN сообщил, что союзники НАТО согласовали новую формулу распределения расходов. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО и упрекал европейских партнеров в недостаточном расходовании средств на оборону.

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На следующей неделе Трамп отправится в Лондон на саммит НАТО, чтобы отпраздновать 70-летие альянса. В течение многих лет он заявлял, что США оплачивают большую часть расходов НАТО по сравнению с другими членами альянса.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

А конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

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Германия США НАТО Йенс Столтенберг

Источник: Интерфакс-Украина

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