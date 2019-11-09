Новая глава Еврокомиссии рассказала, как ЕС должен сдерживать Россию

Европа должна научиться говорить языком силы, в том числе в сфере политики безопасности. Такое мнение высказала в пятницу будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра. Ее слова приводит агентство DPA.
"Европа должна также научиться говорить языком силы", - утверждала она.
"Во-первых, это означает наращивание собственных мускулов – там, где мы долгое время могли рассчитывать на других, например в политике безопасности", - заявила фон дер Ляйен.
Она призвала Запад делать ставку на НАТО как, по ее мнению, гаранта безопасности в Европе.
"Во-вторых, направлять имеющиеся в наличии силы целенаправленнее там, где речь заходит о европейских интересах", - сказала она.
В качестве примера она привела торговую политику.
"Мы можем влиять на условия, на которых ведем бизнес", - полагает фон дер Ляйен.
Бывший министр обороны ФРГ полагает, что ЕС должен проводить "стратегическую политику расширения", в том числе на Западных Балканах.
"Если мы, европейцы, с нашей стороны не предоставим перспективы Западным Балканам, то другие заполнят эти бреши, будь то Китай или Россия, Турция или Саудовская Аравия", – заявила она.
Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США.
"Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России. Кремль, применяя силу, передвигает в Европе установленные границы и пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США", - отметила фон дер Ляйен.
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.
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