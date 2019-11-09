Новая глава Еврокомиссии рассказала, как ЕС должен сдерживать Россию

ЕС должен проводить стратегическую политику расширения, в том числе на Западных Балканах, считает Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / Фото: AFP

Европа должна научиться говорить языком силы, в том числе в сфере политики безопасности. Такое мнение высказала в пятницу будущий председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра. Ее слова приводит агентство DPA.

"Европа должна также научиться говорить языком силы", - утверждала она.

"Во-первых, это означает наращивание собственных мускулов – там, где мы долгое время могли рассчитывать на других, например в политике безопасности", - заявила фон дер Ляйен.

Она призвала Запад делать ставку на НАТО как, по ее мнению, гаранта безопасности в Европе.

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"Во-вторых, направлять имеющиеся в наличии силы целенаправленнее там, где речь заходит о европейских интересах", - сказала она.

В качестве примера она привела торговую политику.

"Мы можем влиять на условия, на которых ведем бизнес", - полагает фон дер Ляйен.

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Бывший министр обороны ФРГ полагает, что ЕС должен проводить "стратегическую политику расширения", в том числе на Западных Балканах.

"Если мы, европейцы, с нашей стороны не предоставим перспективы Западным Балканам, то другие заполнят эти бреши, будь то Китай или Россия, Турция или Саудовская Аравия", – заявила она.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США.

"Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России. Кремль, применяя силу, передвигает в Европе установленные границы и пытается заполнить любой вакуум, который оставляют после себя США", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

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