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Новая глава Еврокомиссии рассказала о последствиях жесткого Brexit

19 июля, 12:47

Сделка, достигнутая ранее, остается, по словам Ляйен, основой для любых переговоров в будущем.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Фото: AFP

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что так называемый жесткий Brexit (без сделки с Брюсселем) будет иметь "крайне негативные последствия" как для Великобритании, так и для ЕС. Об этом она заявила в интервью, размещенном в пятницу в газете Guardian.

"Мы не хотим жесткого Brexit, это плохой результат для обеих сторон, – отметила фон дер Ляйен. - У нас уже есть хорошее соглашение о выходе (Великобритании из ЕС)".

Сделка, достигнутая ранее премьером Терезой Мэй и главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, остается, по словам политика, основой для любых переговоров в будущем.

"Это хорошее соглашение, которое было должным образом согласовано в соответствии с красными линиями, проведенными британским правительством", - подчеркнула будущая глава ЕК.

Она повторила свое мнение насчет того, что ЕС следует рассмотреть вопрос о продолжении переговоров с Великобританией по Brexit после 31 октября, когда Соединенное Королевство должно покинуть сообщество. По словам политика, она готова "поддержать дальнейшее продление (диалога), если на то будут веские причины".

"Для обеих сторон очень важно, чтобы в наших будущих отношениях было упорядоченное и хорошее начало", – добавила фон дер Ляйен.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Тереза Мэй достигла на переговорах с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель–май, а затем на 31 октября.

Отметим, нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону, чтобы помешать будущему премьер-министру вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

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Тег Евросоюз, ляйен, Brexit

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ТАСС

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