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Новое ЧП с самолетом главы МИД Германии: долетел в Штаты только со второй попытки

Сегодня, 10:56

Маас добрался в Нью-Йорк с двухчасовым опозданием

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Хайко Маас. Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Главы МИД Германии Хайко Маас с двухчасовым опозданием добрался в Нью-Йорк из-за поломки двух правительственных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил страны.

Техникам ВВС ФРГ, которые обслуживали перелет Нью-Йорк, за сутки пришлось устранить две поломки. Как выяснилось, сначала перед отправлением из Берлина сломался правительственный самолет Airbus A321. Дефект был на вентиляционном клапане, расположенном на крыле. Из-за этого Маас вылетел другим бортом с опозданием на полчаса. Но во время дозаправки в аэропорту Рейкьявика техникам пришлось устранять неисправность уже на запасном самолете.

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"Дефект заправочной панели задержал вылет Хайко Мааса из аэропорта", — говорится в сообщении.

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Отметим, что инциденты, связанные с техническими неполадками, для немецкого правительственного авиапарка не являются редкостью. Впервые правительственный борт подставил Мааса во время его турне по странам Западной Африки. Из-за произошедшего глава МИД ФРГ с опозданием вылетел из малийской столицы Бамако.

А в ноябре прошлого года поломка лайнера привела к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель не попала вовремя на саммит G20 в Аргентине.

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Германия США самолет поломка Нью-Йорк опоздание Маас

Источник: ТАСС

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