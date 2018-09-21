Новое отравление в Солсбери: против пострадавших готовят судебный иск

Сегодня, 11:53

Инсценировка отравления является одной из версий, с которыми сейчас работают британские правоохранители

Британские полицейские. Фото: AFP
Британские полицейские. Фото: AFP

Расположенный в Солсбери ресторан Prezzo может подать в суд на уроженку Нижнего Новгорода Анну Шапиро и ее британского мужа Алекса Кинга, если подтвердится, что, находясь в этом заведении, они инсценировали симптомы отравления "Новичком". Об этом сообщает в пятницу газета Times.

По данным издания, сеть, которой принадлежит ресторан, намерена получить от пары компенсацию за репутационный ущерб, а также взыскать убытки, понесенные из-за временного закрытия заведения. В четверг Шапиро и Кинг были допрошены полицией графства Уилтшир, и, по данным Times, инсценировка отравления является одной из версий, с которыми сейчас работают британские правоохранители.

Напомним, модель Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем 16 сентября с тяжелым отравлением из одного из ресторанов в Солсбери, назвала этот инцидент покушением со стороны российских спецслужб, пишет газета Sun.

Шапиро утверждает, что ее отец был высокопоставленным военным в российской армии, а сама она была вынуждена уехать в Великобританию после "получения писем с угрозами".

По ее словам, ее хотели убить после того, как она "отвернулась от Родины".

При этом в британских спецслужбах полагают, что для отравления возможно был использован крысиный яд.

Как известно, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервнопаралитического вещества "Новичок", в Лондоне считают, что российские спецслужбы причастны к этому инциденту. В Москве отвергают эту версию.

Накануне полиция в Солсбери заявила, что недавний инцидент с моделью и ее мужем не связан с "Новичком". Пострадавших уже выписали из больницы.
Великобритания, отравление, новичок, Солсбери
Источник:

ТАСС

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