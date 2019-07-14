Новое руководство ЕС и Украина: чего нам ждать от новых евролидеров

Кем назначаются и за что отвечают руководители ЕС, а также чего ожидать Украине от нового руководства

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw.

В ближайший вторник, 16 июля, как ожидается, Европейский парламент рассмотрит кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии. Договоренность о том, что именно фон дер Ляйен заменит на этом посту нынешнего руководителя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, была достигнута в начале июля на экстренном саммите глав ЕС. Тогда же было принято решение по другим ключевым должностям в структурах Европейского Союза.

Сайт "Сегодня" решил напомнить читателям, чем занимаются те или иные органы ЕС, какие полномочия имеют. А заодно рассказать, чего Украине стоит ожидать от новых назначений в Евросоюзе.

Еврокомиссия заговорит по-немецки

Европейская комиссия – наднациональный орган, функции которого весьма схожи с функциями правительства. Задача Еврокомиссии – контролировать выполнение решений Совета Европейского союза и Европейского парламента, реализовать политику ЕС, в том числе в сфере бюджета, следить за соблюдением государствами ЕС утвержденных Европарламентом единых стандартов и заключенных договоров, вырабатывать предложения по формированию единой экономической, внешней и внутренней политики ЕС. Еврокомиссия – единственный орган ЕС, имеющий право законодательной инициативы. Именно поданные ЕК законопроекты рассматривает и утверждает Европейский парламент.

В Европейскую комиссию входят 28 комиссаров – по числу государств-членов ЕС. Каждое государство подает кандидатуру одного комиссара (предварительно согласовав ее с председателем Еврокомиссии), которую затем должен утвердить на должности Европарламент. Возглавляет Еврокомиссию председатель, назначаемый на пять лет. Сейчас это Жан-Клод Юнкер, полномочия которого подходят к концу. Отметим, что должность главы ЕК – одна из ключевых в Евросоюзе, поскольку именно он держит бразды контроля над работой исполнительной власти ЕС. Де-факто кандидатура главы Еврокомиссии согласовывается главами государств Европейского Союза. Затем ее должен одобрить Европейский парламент.

Предлагаемая на должность главы ЕК Урсула фон дер Ляйен – потомственный политик. Ее отец в свое время был премьер-министром Саксонии, работал в одном из структурных подразделений Еврокомиссии. Впрочем, сама фон дер Ляйен – врач по образованию – занялась политикой довольно поздно: в парламент Саксонии она была избрана лишь в возрасте 45 лет, в 2003 году. В 2005-м стала министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи Германии, в 2009-м возглавила министерство труда и социальных дел, а в 2013-м стала первой женщиной – министром обороны Германии.

Впрочем, как отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса, утверждение фон дер Ляйен в должности – далеко не факт. По его словам, в Европарламенте ситуация неоднозначная, к примеру, страны Восточной Европы без энтузиазма восприняли выдвижение фон дер Ляйен в председатели Еврокомиссии.

"Ее кандидатура является компромиссной, но компромисс был достигнут в узкой группе государств Западной Европы. И даже если назначение состоится, это значит, что она не будет пользоваться поддержкой у всех. И это может привести к осложнениям при принятии решений. В том числе, возможно, по Украине", – отметил эксперт.

По мнению Ильи Кусы, фон дер Ляйен будет слабым председателем Еврокомиссии.

"Она считается одним из слабейших министров в правительстве Ангелы Меркель, и на самом деле ее не все поддерживают даже в ее партии, обвиняя в том, что она развалила армию. Поэтому не исключаю, что она не досидит до конца своего срока на должности президента Еврокомиссии", – сказал Илья Куса.

Что касается интересов Украины, то назначение фон дер Ляйен, по мнению эксперта, – не лучший вариант.

"Она – представитель прагматичного крыла немецкой политики, ориентирующегося на интересы бизнеса и узкие национальные интересы. Это осложнит наши коммуникации с ЕС. Кроме того, в результате ее утверждения в Еврокомиссии большую роль будет играть Германия. Где сегодня активно продвигается тема налаживания отношений с Россией и снятия санкций", – отмечает Илья Куса.

Европейский Совет – "квота" Франции

Европейский Совет – главный политический орган Европейского Союза, вырабатывающий и утверждающий стратегию ЕС во всех сферах жизни – начиная с внешней политики, заканчивая экономикой. В Европейский Совет входят руководители (т.е. президенты, премьеры, канцлеры) стран-участников ЕС, председатель (или, как его еще называют, президент) Европейского Совета, председатель Еврокомиссии (последние два при принятии решений – без права голоса). В заседаниях, касающихся международных вопросов, принимает участие также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности (т.е. "министр иностранных дел" ЕС). Решения Европейского Совета принимаются либо консенсусом, единогласно, либо т. н. "двойным большинством" – это когда решение поддерживают лидеры государств, представляющих в общем более 65% населения Евросоюза.

Председатель Европейского Совета – должность относительно новая в ЕС. Занимающий ее экс-премьер Польши Дональд Туск – всего лишь второй (после бельгийца ванн Ромпея) человек, избранный на этот пост. Вес и ценность должности председателя Европейского Совета в том, что человек, ее занимающий, является, по сути, постоянно действующим связующим звеном между лидерами государств ЕС. Председатель Европейского Совета аккумулирует позиции лидеров государств по тем или иным вопросам и помогает разработать общее решение. Он созывает экстренные саммиты ЕС, представляет позицию Европейского Союза на международном уровне. Избирается председатель Европейского Совета членами Совета на 2,5 года, максимум на два срока.

Согласованный на эту должность премьер-министр Бельгии (чтобы возглавить Европейский Совет, он должен покинуть этот пост) Шарль Мишель довольно молод – ему всего 43 года. Является лидером либеральной партии "Реформаторское движение" и с 1014 года – главой правительства Бельгии.

"Шарль Мишель – профранцузский премьер, которой входит в орбиту влияния Франции. На своем посту он, скорей всего, будет следовать логике развития ЕС, как ее видят в Париже, – говорит Илья Куса. – Стоит ожидать, что он будет отстаивать и продвигать идеи Макрона, в том числе относительно реформ ЕС. То есть усиление евроинтеграции, но по принципу "Европы разных скоростей".

По мнению эксперта, кандидатура Мишеля на должности председателя Европейского Совета – не очень хорошие новости для Украины. Поскольку упомянутая концепция для нас невыгодна. Как, кстати, невыгодна и странам Восточной Европы, которые активно выступают против "разноскоростной Европы".

Министр иностранных дел Европы – "наш человек"

Еще одна ключевая должность, решение по которой "в пакете" приняли руководители государств-участников ЕС, – должность уже упомянутого Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

"Министр иностранных дел" Евросоюза – один из ключевых постов в европейской политической иерархии. Именно Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности координирует международную политику ЕС, является ретранслятором согласованных решений за пределы Евросоюза и коммуникатором ЕС с миром. Отметим, что внешнеполитическое представительство ЕС осуществляет также президент Европейского совета, однако основные права и обязанности в этой сфере возлагаются все же на Верховного представителя.

Верховный представитель – особенная должность. Он одновременно также является вице-президентом Еврокомиссии, принимает участие в саммитах Европейского Совета, возглавляет службу внешних связей ЕС, председательствует на заседаниях министров иностранных дел, обороны, торговли и развития государств ЕС. Назначает Верховного представителя Совет Европы по согласованию с председателем Еврокомиссии. Это назначение, как и назначение всех членов ЕК, должен одобрить Европарламент. Верховный представитель назначается сроком на пять лет, сейчас эту должность занимает Федерика Могерини.

Как ожидается, должность Верховного представителя займет испанский социалист, министр иностранных дел Испании, председатель Европейского парламента в 2004-2007 годах Жозеп Борелль. Борелль – опытный политик, имеющий большие связи в Европейском Союзе, известен своими жесткими высказываниями по отношению к России.

"У Борелля изо всех новых руководителей наиболее понятная позиция по Украине. Если смотреть глазами нашего информационного пространства, то он, назовем это так, проукраинский европейский политик. Украина с ним быстрее всего сможет найти общий язык, – отмечает Илья Куса. – Он не фанат России и сближения с Россией. Он категорически негативно относится к сепаратизму – в любом его варианте", – говорит эксперт.

Но, с другой стороны, по словам Ильи Кусы, не стоит переоценивать этот факт.

"Нужно понимать, что Верховный представитель стеснен своими полномочиями. То есть, если будет принято решение о сближении ЕС с Россией, понятно, он ничего сделать не сможет", – говорит эксперт.

Напомним, недавно в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС. Читайте на сайте "Сегодня" о главных итогах саммита и о том, что осталось за кадром.

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