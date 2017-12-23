"Новогоднее перемирие": Меркель и Макрон требуют соблюдения режима тишины на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали стороны конфликта соблюдать режим тишины на Донбассе, который был нарушен боевиками уже сегодня. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, сообщает Deutsche Welle.

Также в своем заявлении они призвали "как можно быстрее реализовать достигнутые договоренности, чтобы облегчить страдания населения" и защитить гражданскую инфраструктуру.

Также было отмечено "новогоднее перемирие" – режим прекращения огня, который должен был начаться сегодня.

"Нет альтернативы мирному решению конфликта", – отметили Макрона и Меркель.

Кроме того было отмечено важность соблюдения минских соглашений и "уважение к независимости и территориальной целостности Украины".

Отмечено, что лидеры также призвали представителей российской стороны вернуться в СЦКК, поскольку тот "играет важную роль в поддержании наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня".

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора заявили, что решения об освобождении украинских заложников должны быть реализованы к концу этого года.