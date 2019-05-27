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Новоизбранный президент Литвы сделал четкое заявление по Украине

27 мая, 17:05

Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником

Фото: REUTERS, IK/PKP
Фото: REUTERS, IK/PKP.

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа заявляет, что будет продолжать политику Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине, сообщили в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе.

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", – обозначили его позицию в представительстве.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в Литве на президентских выборах победил бывший глава центрального банка страны Гитанас Науседа.

Как мы писали ранее, в первом туре, который прошел 12 мая, депутат Сейма Ингрида Шимоните набрала 31,31% голосов, а независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа – 30,94%. Кандидат от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы", премьер-министр Саулюс Сквернялис занял по итогам голосования первого тура выборов третье место и не прошел во второй тур.

Напомним, нынешнего президента Литвы Далю Грибаускайте в 2015 году Институт мировой политики признал наилучшим лоббистом Украины в мире. 


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Тег Литва, грибаускайте, Науседа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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