Новости об инфляции в Германии ослабили евровалюту

Турецкая лира, тем временем, падает уже четыре сессии подряд

Евро в четверг, 30 августа, дешевеет по отношению к большинству валют после неожиданно слабых данных об инфляции в Германии.

Инфляция в Германии в августе неожиданно опустилась ниже 2%. Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского Союза, в прошлом месяце увеличились на 1,9% в годовом выражении, что является минимумом с апреля, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июльскими 2,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на этом уровне. Отметим, инфляция в еврозоне на уровне 2% – цель центробанка ЕС.

Евро днем 30 августа стоил $1,1666 по сравнению с $1,1707 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Тем временем, турецкая лира рухнула на 4,8% к доллару и на 4,4% к евро, ее ослабление продолжается уже четыре сессии подряд. Меры, предпринятые ЦБ Турции накануне, не смогли остановить падение лиры, которая на этой неделе лидирует по темпам снижения среди валют развивающзихся рынков – более 11%.

Обвал лиры подстегнули слухи о том, что заместитель управляющего турецкого центробанка Эркан Килимджи готовится уйти в отставку, чтобы занять пост в Банке развития Турции, пишет Financial Times.

В паре с долларом лира в какой-то момент опустилась до 6,80 лиры/$1, постепенно приближаясь к историческому минимуму – 7,2149 лиры/$1, который был зафиксирован ранее в августе.