Новые данные об отравлении в Солсбери: появилась реакция генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует объявление Великобританией данных о причастности российских граждан к делу Скрипалей. Об этом он заявил в среду в Брюсселе.

"Я приветствую сегодняшнее заявление Великобритании о том, что есть достаточные доказательства для предъявления обвинений двум гражданам России за нападение в Солсбери. НАТО осудила это нападение и солидарна с Великобританией", – сказал Столтенберг.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, рассказала о том, что Королевская прокурорская служба Великобритании объявила о готовности предъявить обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову. Тереза Мэй заявила о причастности к случившемуся агентов ГРУ.

Также сообщалось, что британская полиция продолжит изучать инциденты с применением отравляющего вещества в Солсбери и Эймсбери в рамках единого расследования.

Напомним, что ранее британские следователи обнародовали имена и фотографии подозреваемых в причастности к инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

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