Новые подробности отравления Скрипаля: найден четвертый подозреваемый
У журналистов есть сведения о еще одном "грушнике", который часто перемещался по Европе
К отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен четвертый сотрудник российских спецслужб.
Так считает Роман Доброхотов – главный редактор издания The Insider, которое совместно с расследовательским агентством Bellingcat рассекретило личности агентов Анатолия Чепиги-"Боширова", Александра Мишкина-"Петрова" и Денисе Сергееве-"Федотове".
"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, – об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ и весьма активно перемещавшийся по Европе", – сказал Доброхотов.
На данный момент журналисты занимаются идентификацией четвертого подозреваемого.
Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что третий агент ГРУ, связанный с отравлением Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.
Мы также писали, что, по словам британского посла в России Лори Бристоу, Сергей и Юлия Скрипали на данный момент живы, а с российскими дипломатами они не встречаются по собственной инициативе.
Кроме того, британские СМИ считают, что пережившие покушение отец и дочь сейчас живут на юге Англии под наблюдением узкого круга врачей.
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