Новые подробности отравления Скрипаля: найден четвертый подозреваемый

У журналистов есть сведения о еще одном "грушнике", который часто перемещался по Европе

Сергей и Юлия Скрипаль.

Новые подробности отравления Скрипаля: найден четвертый подозреваемый //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e48/51c/5c7e4851c6518.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e48/51c/5c7e4851c6518.jpg 2019-03-05T11:59:00+02:00 Евросоюз У журналистов есть сведения о еще одном "грушнике", который часто перемещался по Европе

К отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен четвертый сотрудник российских спецслужб.

Так считает Роман Доброхотов – главный редактор издания The Insider, которое совместно с расследовательским агентством Bellingcat рассекретило личности агентов Анатолия Чепиги-"Боширова", Александра Мишкина-"Петрова" и Денисе Сергееве-"Федотове".

"Мы предполагаем, что есть четвертый человек, – об этом писали и британские СМИ со ссылкой на свои источники. Более того, у нас уже есть подозреваемый на четвертую кандидатуру. Мы можем сказать, что это тоже сотрудник ГРУ и весьма активно перемещавшийся по Европе", – сказал Доброхотов.

На данный момент журналисты занимаются идентификацией четвертого подозреваемого.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что третий агент ГРУ, связанный с отравлением Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Мы также писали, что, по словам британского посла в России Лори Бристоу, Сергей и Юлия Скрипали на данный момент живы, а с российскими дипломатами они не встречаются по собственной инициативе.

Кроме того, британские СМИ считают, что пережившие покушение отец и дочь сейчас живут на юге Англии под наблюдением узкого круга врачей.

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