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Новые предложения Великобритании по Brexit не соответствуют требованиям Брюсселя, согласно информации Еврокомиссии, с которой удалось ознакомиться журналистам британского телеканала Sky News.

По данным телеканала, в документе говорится, что предложения Лондона не представляют "законных оперативных решений" для "страховочного плана" ("бэкстопа") по ирландской границе.

В частности, проект не предусматривает ослабления границы между Ирландией и Северной Ирландией, защиты экономики и сотрудничества между Югом и Севером острова, а также сохранения целостности единого рынка и места Ирландии на этом рынке.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще раз заявил, что, несмотря на вероятность заключения сделки с Брюсселем, Британия все равно готовится к "жесткому" выходу из ЕС 31 октября.

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Ранее в четверг агентство Associated Press сообщило, что британское правительство направило ЕС предложения о переработке сделки по Brexit.

В Брюсселе подтвердили, что получили от Великобритании документы, касающиеся Brexit.

"На их основании мы проведем технические дискуссии сегодня и завтра по некоторым вопросам, связанным с таможней, товарами производственного назначения, а также санитарными и фитосанитарными нормами", – заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

По ее словам, Юнкер во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заверил того, что сделка Брюсселя и Лондона "желаема и все еще возможна".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября. И Лондон, и Брюссель заявляют, что возможность согласовать условия выхода Великобритании из ЕС пока остается.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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