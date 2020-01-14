Новые российские ракеты в Европе: в НАТО сделали заявление

Альянс будет решительно и ответственно реагировать на действия России

/ Фото: НАТО

Североатлантический альянс будет "решительно и ответственно" реагировать на действия России, которая развертывает новые ракеты в Европе. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич.

"НАТО будет решительно и ответственно реагировать на действия России по размещению новых ракет в Европе", – заявил Пич, открывая плановое заседание Военного комитета на уровне начальников Генеральных штабов.

Он добавил, что, с точки зрения Альянса, действия России привели к распаду Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Пич также отметил, что Альянс изучает новые возможности использования космического пространства "в исключительно оборонных целях".

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс изучает возможности размещения в космосе дополнительных систем связи и мониторинга ракетных пусков для усиления своей системы ПВО. Столтенберг заверил, что НАТО не рассматривает размещение в космосе оружия.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин сожалеет о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности соглашения между США и Россией, поскольку это наносит ущерб мировой архитектуре безопасности. При этом Меркель заявила, что ответственность за крах договора несет Россия.

Речь идет о договоре между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США, он вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение ракеты 9М729.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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