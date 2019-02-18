Новые санкции против России – Могерини сделала заявление
Решение о новых санкциях против РФ может быть принято в ближайшие дни
Решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели. Об этом заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие пару недель", – сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.
Могерини отметила, что в Брюсселе хотели бы видеть позитивные изменения, и тогда члены ЕС были бы готовы пересмотреть свое решение.
"К настоящему моменту мы видим ситуацию совершенно иного характера", - подчеркнула она.
"Я с самого начала, всегда говорила, что цель санкций – это не ввести их навсегда, они нужны для оказания давления, чтобы ситуация изменилась", – заявила она, отметив, что однажды они могут быть сняты.
"Но мы не видим позитивных шагов, и вот почему страны-члены (ЕС -Ред.) до настоящего времени подтверждали свою готовность их сохранять", – добавила Могерини.
Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации.
"Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это, я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз ... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", - заявил Климкин.
При этом он отметил, что сейчас самое важное – это программа помощи ЕС для пострадавших от российской агрессии южных и восточных областей Украины.
Напомним, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.
Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.
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