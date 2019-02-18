Новые санкции против России – Могерини сделала заявление

Решение о новых санкциях против РФ может быть принято в ближайшие дни

Федерика Могерини. Фото: AFP

Новые санкции против России – Могерини сделала заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/485/817/5c5485817e406.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/485/817/5c5485817e406.jpg 2019-02-18T10:23:00+02:00 Евросоюз Решение о новых санкциях против РФ может быть принято в ближайшие дни

Решение о новых санкциях Европейского Союза против России может быть принято в ближайшие две недели. Об этом заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Да, единогласное решение может быть принято в ближайшие пару недель", – сказала она журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли дополнительные санкции против РФ.

Могерини отметила, что в Брюсселе хотели бы видеть позитивные изменения, и тогда члены ЕС были бы готовы пересмотреть свое решение.

"К настоящему моменту мы видим ситуацию совершенно иного характера", - подчеркнула она.

"Я с самого начала, всегда говорила, что цель санкций – это не ввести их навсегда, они нужны для оказания давления, чтобы ситуация изменилась", – заявила она, отметив, что однажды они могут быть сняты.

"Но мы не видим позитивных шагов, и вот почему страны-члены (ЕС -Ред.) до настоящего времени подтверждали свою готовность их сохранять", – добавила Могерини.

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Европейском Союзе 18 февраля официально заявят о решении ввести персональные санкции против граждан Российской Федерации.

"Могу сказать, что то, что будет в понедельник, это, я очень надеюсь, не конец. Мы обсуждаем и другие идеи, которые Европейский Союз ... и, соответственно, будет еще ответ от Соединенных Штатов в ближайшее время", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что сейчас самое важное – это программа помощи ЕС для пострадавших от российской агрессии южных и восточных областей Украины.

Напомним, 15 февраля Порошенко заявил, что ЕС уже утвердил "азовский пакет" санкций против РФ из-за захвата украинских моряков и судов, и примет его в начале следующей недели.

Агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических ресурса в Брюсселе проинформировало, что ЕС введет санкции против 8 граждан России из-за захвата в ноябре 2018 года вблизи Крыма 24 украинских моряков и трех судов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новые санкции против России – Могерини сделала заявление". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.