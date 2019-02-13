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Новые ядерные ракеты в Европе: в НАТО сделали важное заявление

Сегодня, 11:34

Альянс не решил, как ответить России на ракетную угрозу, но точно не собирается размещать дополнительное ядерное оружие

Фото: AFP
Новые ядерные ракеты в Европе: в НАТО сделали важное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3e4/75c/5c63e475c65c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3e4/75c/5c63e475c65c8.jpg Евросоюз Альянс не решил, как ответить России на ракетную угрозу, но точно не собирается размещать дополнительное ядерное оружие

Несмотря на разработку и создание Россией новых видов ракет, Североатлантический альянс не планирует размещать на территории Европы дополнительные ядерные ракеты.

Об этом немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung заявила заместитель генсека военного блока Роуз Геттемюллер, отметив, что НАТО еще предстоит обсудить, каким именно образом реагировать на российскую угрозу.

"У нас нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием", – утверждает она.

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По словам Геттемюллер, если Москва согласится уничтожить крылатые ракеты 9M729, Вашингтон будет готов продолжить переговоры по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Я не теряю надежды, есть одна простая стратегическая причина: эти крылатые ракеты – очень точные и нелегко определяются радаром, они летают очень быстро на малой высоте и оставляют мало времени на реакцию", – сказала заместитель генсека НАТО.

Напомним, глава польского МИД Яцек Чапутович считает, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.

В то же время, несколько дней назад генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может отказаться от ядерного оружия, пока это сделают Россия и Китай.

Мы также писали, что Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Тег Россия, НАТО, ядерное оружие, североатлантический альянс, ядерное вооружение, ДРСМД, ракетный договор

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