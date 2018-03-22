Новый глава МИД Германии взял курс на критику России
Маас обозначил жесткую политику в отношении России
Внешнеполитический курс Германии в отношении России изменится. Это во время своего первого выступления на посту главы МИД ФРГ дал понять Гайко Маас.
Так, новый министр иностранных дел Германии охарактеризовал отношения с Россией как "очень напряженные".
Комментируя отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, Маас заявил, что это "неприемлемое преступление" может способствовать "дальнейшему отчуждению" Германии и России.
Главный дипломат Германии считает, что с оккупацией Крыма и российской агрессией против Украины нельзя мириться.
Если Россия сама все больше дистанцируется от Запада и воспринимает себя как его противника, то мы можем об этом сожалеть. Но в любом случае это меняет реалии нашей внешней политики,
– констатировал министр.
Как замечает еще одно немецкое издание Neue Zürcher Zeitung, "это была новая риторика": агрессивность России и во многом выбранная ею враждебность к Западу были четко обозначены Маасом.
Позиция нового главы МИД ФРГ резко контрастирует с позицией его предшественника Зигмара Габриэля, который выступал за постепенное снятие с России санкций, а после покушения на Скрипаля предостерегал от поспешного осуждения Москвы.
В ФРГ Маас известен своей борьбой против немецкого правопопулистского движения Pegida и правой партии АдН, представители которой недавно посетили Крым в обход украинского законодательства, а также встретились в Сирии с правительственными чиновниками режима Башара Асада.
Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, который находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ.
По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.