Новый глава МИД Германии взял курс на критику России

Сегодня, 20:41

Маас обозначил жесткую политику в отношении России

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas
Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Внешнеполитический курс Германии в отношении России изменится. Это во время своего первого выступления на посту главы МИД ФРГ дал понять Гайко Маас.

Так, новый министр иностранных дел Германии охарактеризовал отношения с Россией как "очень напряженные".

Комментируя отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, Маас заявил, что это "неприемлемое преступление" может способствовать "дальнейшему отчуждению" Германии и России.

Главный дипломат Германии считает, что с оккупацией Крыма и российской агрессией против Украины нельзя мириться.

Если Россия сама все больше дистанцируется от Запада и воспринимает себя как его противника, то мы можем об этом сожалеть. Но в любом случае это меняет реалии нашей внешней политики,
– констатировал министр.

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Как замечает еще одно немецкое издание Neue Zürcher Zeitung, "это была новая риторика": агрессивность России и во многом выбранная ею враждебность к Западу были четко обозначены Маасом.

Позиция нового главы МИД ФРГ резко контрастирует с позицией его предшественника Зигмара Габриэля, который выступал за постепенное снятие с России санкций, а после покушения на Скрипаля предостерегал от поспешного осуждения Москвы.

В ФРГ Маас известен своей борьбой против немецкого правопопулистского движения Pegida и правой партии АдН, представители которой недавно посетили Крым в обход украинского законодательства, а также встретились в Сирии с правительственными чиновниками режима Башара Асада.

Напомним, Великобритания ответила отказом на запрос России о предоставлении доступа к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалюкоторый находится в больнице после отравления нервно-паралитическим веществом, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что17 марта, посла Великобритании в России Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел РФ

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
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Источник:

WELT

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