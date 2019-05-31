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Новый кандидат начал борьбу за пост британского премьера

31 мая, 01:21

Британский депутат Марк Харпер готов предложить Консервативной партии свежие идеи

Фото: Reuters

Британский депутат Марк Харпер, ранее занимавший пост заместителя министра финансов Великобритании, включился в борьбу за пост премьер-министра страны. Он стал уже двенадцатым кандидатом, заявившим о своих премьерских амбициях.

Харпер заявил, что готов предложить Консервативной партии "свежие идеи" и не исключает возможности попросить у ЕС новую отсрочку Brexit в случае необходимости. Для целого ряда других претендентов на пост лидера тори такая позиция является неприемлемой.

"Я вполне охотно готов признать, что являюсь аутсайдером в этой гонке. Многие другие ее участники являются действующими членами кабинета министров", — отметил Харпер, в 2015–2016 годах занимавший пост главного партийного организатора в Консервативной партии.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера партии открыто объявили 11 политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента – ред) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус и парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Напомним, ранее в ряде иностранных государств отреагировали на решение главы британского Кабмина покинуть свою должность. В частности, заявления сделали в России, Германии, Ирландии и Нидерландах.

Мы также писали, что ранее в этом месяце Тереза Мэй уволила с поста министра обороны страны Гевина Уильямсона, подозреваемого в разглашении секретных данных насчет переговоров между Лондоном и китайской компанией Huawei о запуске в Соединенном Королевстве мобильной технологии 5G.


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Тег Великобритания, премьер, парламент, кандидаты, Британия, Мэй

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Источник:

ТАСС

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