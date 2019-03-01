Новый капут: самолет с немецким министром снова сломался
Авиационная техника подвела министра иностранных дел Хайко Мааса во время его турне по странам Западной Африки
Очередной член немецкого правительства оказался жертвой обстоятельств из-за поломки правительственного самолета.
На этот раз, как пишет Reuters, авиационная техника подвела министра иностранных дел Хайко Мааса во время его турне по странам Западной Африки.
Возвращаясь в Берлин 28 февраля, его планы были нарушены по причине утечки в гидравлической системе в лайнере Airbus A319 не смог вылететь из малийской столицы Бамако.
Впрочем, сам глава внешнеполитического ведомства к случившейся неполадке отнесся философски, отметив, что на его счету "более 300 тысяч километров без поломок".
В связи с ЧП возвращение Мааса ожидается 1 марта.
Стоит отметить, что технические неполадки на бортах немецкого правительства уже стали, скорее, правилом, чем исключением.
Так, 30 ноября лайнер канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая направлялась на саммит G20 в Аргентине, из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами - в аэропорту им. Конрада Аденауэра она пересела на регулярный пассажирский рейс из Мадрида и прилетела на мероприятие с опозданием.
Кроме того, в аналогичную ситуацию ранее в январе попал министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Герд Мюллер – политик застрял в Замбии, по пути в которую в правом двигателе его самолета отказал клапан. В связи с этим ему пришлось отменить поездку в один из пунктов своего назначения.
В том же месяце произошла поломка самолета, на котором должна была вернуться в Германию правительственная делегация во главе с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Новый капут: самолет с немецким министром снова сломался". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маас: Германия не считает "Северный поток -2" политическим проектом
По его словам, транзит через Украину должен быть сохранен
Новые переговоры по Brexit: глава МИД Германии озвучил позицию ЕС
Договор о выходе – это лучшее и единственное решение для упорядоченного Brexit
Как кролик перед удавом: глава МИД Германии сделал заявление по торговой войне ЕС и Штатов
Хайко Маас уверен, что не нужно сидеть сложа руки
Германия возложила на Россию ответственность за ситуацию в Идлибе
Берлин не будет участвовать в восстановлении Сирии, если речь пойдет только о поддержке президента Башара Асада и его правительства