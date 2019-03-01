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Новый капут: самолет с немецким министром снова сломался

Сегодня, 14:18

Авиационная техника подвела министра иностранных дел Хайко Мааса во время его турне по странам Западной Африки

Хайко Маас
Хайко Маас. Фото: AFP
Новый капут: самолет с немецким министром снова сломался //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/89d/5c792289dd392.jpg Евросоюз Авиационная техника подвела министра иностранных дел Хайко Мааса во время его турне по странам Западной Африки

Очередной член немецкого правительства оказался жертвой обстоятельств из-за поломки правительственного самолета.

На этот раз, как пишет Reuters, авиационная техника подвела министра иностранных дел Хайко Мааса во время его турне по странам Западной Африки.

Возвращаясь в Берлин 28 февраля, его планы были нарушены по причине утечки в гидравлической системе в лайнере Airbus A319 не смог вылететь из малийской столицы Бамако.

Впрочем, сам глава внешнеполитического ведомства к случившейся неполадке отнесся философски, отметив, что на его счету "более 300 тысяч километров без поломок".

В связи с ЧП возвращение Мааса ожидается 1 марта.

Стоит отметить, что технические неполадки на бортах немецкого правительства уже стали, скорее, правилом, чем исключением.

Так, 30 ноября лайнер канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая направлялась на саммит G20 в Аргентине, из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами - в аэропорту им. Конрада Аденауэра она пересела на регулярный пассажирский рейс из Мадрида и прилетела на мероприятие с опозданием.

Кроме того, в аналогичную ситуацию ранее в январе попал министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Герд Мюллер – политик застрял в Замбии, по пути в которую в правом двигателе его самолета отказал клапан. В связи с этим ему пришлось отменить поездку в один из пунктов своего назначения.

В том же месяце произошла поломка самолета, на котором должна была вернуться в Германию правительственная делегация во главе с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

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Тег Германия, самолет, лайнер, Airbus, неполадки, Маас

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