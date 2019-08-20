Новый мощный взрыв в Швеции: уничтожено помещение полиции

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Спустя два месяца после взрыва в шведском Линчепинге в городе прогремел новый взрыв, в результате которого полностью разрушен полицейский склад.

Как сообщает портал SVT, во второй половине дня 19 августа внимание полиции привлек предмет с подозрительным устройством, оставленный около склада.

После безуспешных попыток найти его владельца на место событий вызвали взрывотехников, обустроив 300-метровый периметр безопасности.

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Также были эвакуированы люди из помещения полиции и еще нескольких домов. В целом полицейская операция задела до 3000 жителей.

Взрыв в помещении склада прогремел около полуночи – несмотря на усилия взрывотехников, что-то пошло не по плану.

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В результате ЧП никто не пострадал, но полицейский склад разрушен, а в соседних домах вылетели окна.

Полиция проводит расследование в связи с инцидентом.

Напомним, подобные инциденты периодически повторяются в Швеции. Например, в мае мощный взрыв прогремел в третьем по величине городе страны – Мальме.

Кроме того, в апреле мощный взрыв произошел в шведском городе Норрчепинге. Инцидент произошел на складском помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, где также находятся парикмахерская и ювелирный магазин.

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