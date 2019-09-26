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Новый полигон и центр командования войсками США: в Польше озвучили масштабные планы

26 сентября, 10:07

Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши, сообщили в Варшаве

/ Фото: Pixabay

США создадут в польском городе Познань дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на восточном фланге Европы. Об этом сообщил в четверг в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге", – сказал он.

"Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши", – подчеркнул польский министр.

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Мариуш Блащак также сообщил, что большой военный полигон создается польской армией на востоке республики, в районе города Нова-Демба Подкарпатского воеводства, на границе с Украиной.

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"Этот полигон, который сейчас разрастается, расширяется, станет вторым по величине в Польше после Дравско-Поморского. Это будет место для подготовки солдат из 18 механизированной дивизии, а также место для учений с участием войск союзников, в том числе США", – сказал Блащак.

Сообщается, что в ближайшее время площадь полигона в Новой-Дембе увеличится на 10,5 га и постепенно достигнет общей площади в 30 га. На его территории планируется построить казармы, модернизировать артиллерийское стрельбище и создать взлетно-посадочную площадку.

Ранее сообщалось, что США отправят в Польшу дополнительные войска.

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Польша США войска

Источник: ТАСС

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