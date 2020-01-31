"Новый рассвет" Европы: лидеры ЕС сделали совместное заявление о Brexit

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Выход Великобритании из ЕС (Brexit), который произойдет в 00:00 часов по брюссельскому времени в ночь с 31 января на 1 февраля, станет "новым рассветом" Европы. Об этом говорится в совместной статье главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и спикера Европарламента Давида Сассоли, которую опубликовали в пятницу ведущие СМИ Евросоюза.

В британских СМИ эта статья целиком не напечатана. Лишь несколько газет использовали отдельные выдержки из нее для собственных материалов о Brexit, отметив, что манифест лидеров ЕС был опубликован в "континентальной прессе".

"Когда сегодня опустится ночь, зайдет солнце над более чем 45-летней историей членства Великобритании в Европейском союзе. Для нас, президентов европейских институтов, сегодняшний день станет днем размышлений и смешанных чувств, также как для многих европейских граждан. Наши мысли сегодня с теми, кто помогал строить Европейский союз, - говорится в статье. - Мы будем думать о Соединенным Королевстве и его народе, их креативности, изобретательности, культуре, традициях, которые были неотъемлемой частью полотна нашего Союза".

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"Однако завтрашний день отметит новый рассвет Европы (имеются в виду остающиеся страны, без Великобритании – Ред.). Последние несколько лет сплотили нас вместе, наши народы, институты и простых людей. Они напомнили нам, что Европейский союз – это более чем единый рынок или экономическая структура, но что он представляет собой ценности, которые мы все разделяем и защищаем", – подчеркивается в статье.

Авторы статьи также в очередной раз подчеркнули готовность ЕС строить максимально тесное партнерство с Великобританией в будущем, но дали понять, что это потребует от Лондона новых уступок.

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"Насколько тесным станет наше будущее партнерство – это зависит от решений, которые еще предстоит принять, поскольку любой выбор имеет последствия. Без свободного перемещения людей (через границу с Великобританией) не может быть свободного движения капитала, товаров и услуг. Без единых норм по климату, условиям труда, налогам и госпомощи не может быть полного доступа к единому рынку ЕС. Не будучи членом (сообщества), страна не сможет сохранить все бонусы членства", - говорится в документе.

Отметим, после 31 января между ЕС и Великобританией должен начать действовать переходный период, во время которого отношения сообщества и королевства не претерпят никаких изменений. Данный этап, как ожидается, завершится 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. До конца 2020 года Великобритания должна будет продолжать платить взносы в бюджет ЕС.

Экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

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