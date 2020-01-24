Новый шпионский провал Кремля: Болгария высылает дипломатов России

Шпионский скандал в Болгарии, который, как казалось, завершился высылкой одного российского дипломата, получил новое продолжение.
Генеральная прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в сборе секретной информации для Москвы.
О результатах досудебного производства 24 января сообщил генпрокурор Иван Гешев.
В частности, один обвиняемых с 2017 года и по настоящее время занимался незаконной разведывательной деятельностью – добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране.
"Российский гражданин имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в посольстве Российской Федерации в Софии", – добавили в прокуратуре.
Другой обвиняемый с октября 2018 года по настоящее время собирал разведданные, включая государственную и служебную тайну в области энергетики и энергетической безопасности страны.
Для этого он установил контакты с гражданами Болгарии, у которых был доступ к информации в этой области. В дальнейшем собранные данные он передавал российской разведке в Москве.
"Проверка установила, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку он является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии", – рассказали в прокуратуре.
Однако на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях привлекать иностранных диппредставителей нельзя. Поэтому уголовное производство в отношении российских шпионов приостановили.
Генпрокурор сообщил о случившемся Министерству иностранных дел Болгарии, которое, скорее всего, вышлет лазутчиков из страны.
"Мы получили письма от прокуратуры с обвинениями. Мы будем принимать меры, которые мы обязаны принять, и, скорее всего, объявим их "персонами нон грата", – заявила 24 января министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем в Кремле ничего не знают, а в посольстве России в Софии утверждают, что никакой официальной информации о расследовании они не получали.
Напомним, что в октябре между Россией и Болгарией разыгралась другая шпионская драма: в посольстве РФ обнаружили другого шпиона. Лазутчика выслали из страны, в ответ на что Москва выслала болгарского дипломата.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк