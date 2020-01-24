Новый шпионский провал Кремля: Болгария высылает дипломатов России

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Шпионский скандал в Болгарии, который, как казалось, завершился высылкой одного российского дипломата, получил новое продолжение.

Генеральная прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в сборе секретной информации для Москвы.

О результатах досудебного производства 24 января сообщил генпрокурор Иван Гешев.

В частности, один обвиняемых с 2017 года и по настоящее время занимался незаконной разведывательной деятельностью – добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране.

"Российский гражданин имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в посольстве Российской Федерации в Софии", – добавили в прокуратуре.

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Другой обвиняемый с октября 2018 года по настоящее время собирал разведданные, включая государственную и служебную тайну в области энергетики и энергетической безопасности страны.

Для этого он установил контакты с гражданами Болгарии, у которых был доступ к информации в этой области. В дальнейшем собранные данные он передавал российской разведке в Москве.

"Проверка установила, что гражданин России пользуется дипломатическим иммунитетом, поскольку он является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии", – рассказали в прокуратуре.

Однако на основании Венской конвенции о дипломатических сношениях привлекать иностранных диппредставителей нельзя. Поэтому уголовное производство в отношении российских шпионов приостановили.

Генпрокурор сообщил о случившемся Министерству иностранных дел Болгарии, которое, скорее всего, вышлет лазутчиков из страны.

"Мы получили письма от прокуратуры с обвинениями. Мы будем принимать меры, которые мы обязаны принять, и, скорее всего, объявим их "персонами нон грата", – заявила 24 января министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о произошедшем в Кремле ничего не знают, а в посольстве России в Софии утверждают, что никакой официальной информации о расследовании они не получали.

Напомним, что в октябре между Россией и Болгарией разыгралась другая шпионская драма: в посольстве РФ обнаружили другого шпиона. Лазутчика выслали из страны, в ответ на что Москва выслала болгарского дипломата.

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