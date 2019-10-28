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Новый шпионский скандал с Россией в Польше: первые подробности

28 октября, 13:22

Спецслужбы задержали мужчину, который шпионил в Польше для России

Фото: Добрев

Фото: Добрев

Польские спецслужбы задержали нового подозреваемого в шпионаже в пользу России. Это уже второй такой преданный огласке случай за полтора года после прошлогоднего ареста.

Личные данные предполагаемого шпиона не разглашаются. Известно его имя – Петр С., и что ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца. Мужчина был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности.

Следствие располагает доказательствами сотрудничества Петра С. с российской разведкой, сообщили в министерстве координации спецслужб Польши.

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В ходе обысков по месту его проживания и работы правоохранители на прошлой неделе обнаружили огнестрельное оружие и амуницию, а также электронные носители и документы. По этому факту ему предъявили обвинения в нелегальном хранении оружия и использовании фальшивых документов.

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Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Также прошли обыски у лиц, которые вступали в контакт с задержанным. Расследование в отношении подозреваемого продолжается.

Напомним, что в прошлом месяце в Италии был задержан один из директоров российской госкомпании ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация) Александр Коршунов, которого США обвинили в коммерческом шпионаже.

А в августе во Львовской области обнаружили военного пенсионера, который шпионил в пользу РФ. Собранную информацию украинец передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием Генконсульства РФ во Львове. Дипломата-шпиона выслали из страны.

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Россия Польша шпионаж разведка арест шпион

Источник: Польское радио

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