Новый скандал вокруг отравления Скрипалей: подозреваемых связали с Минобороны РФ

Сегодня, 15:49

Британские журналисты позвонили по телефону, указанному в документах задержанных, и попали в российское Минобороны

Фото: AFP
Фото: AFP

Подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, экс-полковника Главного разведывательного Управления Минобороны России – Александра Петрова и Руслана Боширова – связали с российским оборонным ведомством.

Как заявили журналист ABC News Патрик Ривел и представитель Independent Оливер Кэррол, они решили позвонить по телефонному номеру из документов Федеральной миграционной службы на Александра Петрова, и им ответили, что этот номер принадлежит Минобороны РФ. Об этом оба корреспондента сообщили на своих страницах в Twitter.

"Я позвонил по номеру телефона <…>, который "Новая газета" называет номером Минобороны. Человек, ответивший мне в три часа ночи, подтвердил, что я попал в министерство", – написал Ривел, добавив, что на вопрос, работал ли Александр Петров в ведомстве, на другом конце провода просто повесили трубку.

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В свою очередь, Кэррол добавил, что также звонил по этому номеру, ему ответили из Минобороны России, а на дальнейших вопросах связь прервалась.

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Между тем, журналистам российского издания "Медуза" связаться с абонентом этого номера не удалось.

Стоит отметить, что с Минобороны РФ номер телефона из справки, опубликованной Bellingcat и The Insider, удалось связать "Новой газете", в которой заметили, что у ряда подразделений ведомства есть московские телефонные номера с такими же первыми пятью цифрами; сам же номер относится к Хорошевскому району Москвы, где расположена штаб-квартира ГРУ. 

Как известно, россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.

Интересно, что в интервью, которое подозреваемые дали главе российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян, "туристы" заверили, что действительно были в Солсбери, но исключительно ради удовольствия увидеть "шпиль знаменитого собора".

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Это заявление стало поводом к появлению шквала едких насмешек пользователей соцсетей, которые жестко высмеяли слова россиян.
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Источник:

"Сегодня"

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