Новый состав Еврокомиссии начнет работу на месяц позже

Европарламент стремится как можно скорее назначить трех кандидатов на должности еврокомиссаров

Фото: REUTERS/Yves Herman

Новоназначенная Еврокомиссия приступит к исполнению обязанностей не 1 ноября, как планировалось, а 1 декабря.

Как сообщил в Twitter пресс-секретарь Европарламента Жауме Дук, это связано с желанием провести тщательные слушания по кандидатурам на должности еврокомиссаров.

"Президент Европарламента и лидеры политических групп подвели итог парламентских слушаний (кандидатов в новую Еврокомиссию – ред.) 2019. Это демократический и прозрачный процесс. У парламента есть желание проголосовать вовремя, чтобы позволить новой Еврокомиссии начать с 1 декабря", - говорится в сообщении.

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Дюк также отметил, что Европарламент стремится как можно скорее назначить трех кандидатов на должности еврокомиссаров.

На официальном сайте Европарламента информация относительно решения об отсрочке пока отсутствует.

андидатов на должности еврокомиссаров – Рованы Плумб (Румыния), Ласло Трочани (Венгрия) и Сильви Гулар (Франция). Они претендовали, соответственно, на портфели еврокомиссаров по вопросам транспорта, соседства и расширения, а также внутреннего рынка. Как сообщалось, на слушаниях в комитетах Европарламента депутаты по разным причинам отвели кандидатуры трех к– Рованы Плумб (Румыния), Ласло Трочани (Венгрия) и Сильви Гулар (Франция). Они претендовали, соответственно, на портфели еврокомиссаров по вопросам транспорта, соседства и расширения, а также внутреннего рынка.

Урсула фон дер Ляйен, которой предстоит возглавить Еврокомиссию, проводит интенсивные переговоры с правительствами упомянутых стран для назначения альтернативных кандидатур, которые также должны будут пройти этап слушаний в комитетах перед формальным утверждением всего состава ЕК.

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