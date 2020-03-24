"Нулевой пациент" в Италии вылечился от коронавируса

Врачи так и не смогли понять, где Маттиа заразился коронавирусом

В Италии, где ранее закрылось все производство не первой необходимости, из больницы выписали 38-летнего Маттиа из города Кодоньо (северная область Ломбардия), которого считают первым человеком, с которого началась локальная вспышка нового коронавируса.

Об этом сообщает итальянское информационное издание ANSA.

О болезни Маттиа стало известно 21 февраля, когда он попал в больницу города Павия с острой дыхательной недостаточностью. Двумя днями раньше пациент обращался за медицинской помощью, но тест на коронавирус ему тогда не провели.

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К моменту выявления заболевания мужчина уже успел заразить нескольких человек, включая своих родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана почти две недели назад.

Отмечается, что врачи так и не смогли понять, где Маттиа заразился коронавирусом: он не бывал в Китае. Там был знакомый Маттиа, с которым они ужинали накануне, но у того коронавирус не выявили.

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Напомним, что в Италии, которая стала главным европейских очагом коронавирусной эпидемии, уже второй день подряд снижается количество людей, умерших из-за распространившейся инфекции SARS-CoV-2.

По данным издания La Gazzetta Del Mezzogiorno, за последние 24 часа в стране зафиксировали 601 случай смерти от вызванных коронавирусом осложнений. В то же время днем ранее скончался 651 человек, а еще раньше – 793.

В то же время власти небольшого городка на севере Италии полностью побороли распространение коронавируса.

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