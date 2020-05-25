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Нужен разумный баланс: в ЕС сделали заявление о будущем санкций против России

25 мая, 14:10

Денис Беспалов

Нужно избирательно взаимодействовать с Россией, заявил Боррель

Евросоюз должен найти разумный баланс между санкциями в отношении России и взаимодействием с этой страной. Об этом заявил шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на видеоконференции с главами диппредставительств в Германии.

"Нам нужно избирательно взаимодействовать с Россией по тем вопросам, которые для нас важны. Это не противоречит тому, чтобы быть твердым. Нам нужен разумный баланс между твердостью и санкциями в отношении России и с осторожной попыткой взаимодействия по избирательным сферам", - сказал он.

Ранее во Внешнеполитической службе Евросоюза заявили, что введенные против РФ санкции не являются препятствием для предоставления этой стране гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Как известно, ЕС ввел санкции против России в ответ на незаконную оккупацию украинского Крыма и агрессию на Донбассе.

Напомним, недавно Верховная Рада обратилась к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. Депутаты призывают международное сообщество противодействовать дезинформации и попыткам Российской Федерации избежать ответственности за грубые продолжающиеся нарушения международного права.

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Россия ЕС санкции Жозеп Боррель

Источник: ТАСС

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