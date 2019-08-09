Обиженный пес разжалобил хозяйку и развеселил соцсети: опубликовано видео

Хозяйка французского бульдога сняла реакцию своего любимца, который не получил лакомства

Недавно в сети появилось курьезное видео побега енотов из горящего здания, а теперь социальные сети взорвал ролик с обиженной. Хозяйка французского бульдога сняла реакцию своего любимца, который не получил лакомства.

Сначала пес по имени Кешью внимательно выслушивает отказ дать ему дополнительную порцию вкусностей. А потом начинает обиженно лаять, разворачивается к женщине спиной и жалобно скулит.

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Пес выл, лаял и оглядывался на хозяйку грустными глазами. В конце женщина сдалась и согласилась выдать собаке лакомство. После этого пес мгновенно успокоился.

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Видео с собаками неизменно популярны среди пользователей интернета. Так, недавно поклонников обрел ролик о том, как пес вытащил из-под земли погребенного заживо мужчину. Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу.

Ранее "Сегодня" писали, как крошечный беспородный пес пожертвовал жизнью ради хозяйки в американском штате Северная Каролина. Собака увела дикого зверя из дома хозяев и таким образом спасла им жизнь.

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